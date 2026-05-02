CSK vs MI Live: मुंबई इंडियन्सचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ढेपाळले, पण जगात चमकले; भारतीय संघालाही हे नाही जमले...

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Marathi Update: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये आव्हान टीकवण्यासाठी ज्या अपेक्षित धावा हव्या होत्या, त्या त्यांना बनवता आल्या नाही. चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा करताना MI ला कमी धावसंख्येवर रोखले. पण, त्यांच्या या कमी धावांनीही वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. असा पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला संघ ठरला... .विल जॅक्स ( १) दुसऱ्या षटकात माघारी परतल्यानंतर रायन रिकल्टन व नमन धीर यांनी ५८ धावांची भागीदारी करून MI ला सावरले. रिकल्टन २४ चेंडूंत ५ षटकारासह ३७ धावांवर बाद झाला. रामकृष्ण घोषने अफलातून झेल घेत त्याला माघारी पाठवले. सूर्यकुमार यादवला आजही अपयश आले. घोषने त्याला २१ धावांवर बाद केले. तिलक वर्मा ( ५), कर्णधार हार्दिक पांड्या ( १८) व रॉबिन मिंझ ( ५) हेही अपयशी ठरले. .CSK vs MI Live: पुण्याच्या पोराने कमाल केली! आधी अफलातून झेल टिपला, नंतर सूर्यकुमार यादवची विकेट घेत दिला तगडा झटका Video.नमन धीरने ३७ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ५७ धावांची चांगली खेळी केली, परंतु मुंबईला ७ बाद १५९ धावांपर्यंतच पोहोचता आले. CSK च्या अंशुल कंबोजने ३२ धावांत ३ विके्टस घेतल्या. नूर अहमदने दोन, घोष व जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .Mumbai Indians 50000 T20 runs world recordमुंबई इंडियन्सने आजच्या सामन्यात ११४ धावांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ५० हजार धावा करणारा हा पहिला संघ ठरला..Most runs in T20s (by team)५०००३* धावा - मुंबई इंडियन्स, ३०८ सामने४८२४४ धावा - समरसेट, ३०३ सामने४७३०४ धावा - रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, २९५ सामने४६४३८ धावा - चेन्नई सुपर किंग्स, २८६ सामने४५२४१ धावा - भारतीय क्रिकेट संघ, २८१ सामने४५०२५ धावा - पंजाब किंग्स, २७६ सामने४४८५५ धावा - पाकिस्तान क्रिकेट संघ, ३०३ सामने४४८०६ धावा - कोलकाता नाइट रायडर्स, २८९ सामने४४५७० धावा - सरे, २८६ सामने४४२१७ धावा - दिल्ली कॅपिटल्स, २८३ सामने