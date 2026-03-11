Cricket
Mumbai Indians IPL 2026 Schedule: मुंबई इंडियन्स घरच्या मैदानावर फक्त दोन सामने खेळणार; जाणून घ्या RCB, RR, KKR अन् DC ला केव्हा व कुठे भिडणार
IPL 2026 Mumbai Indians full first phase schedule: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या १९व्या पर्वाच्या पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असून मुंबई इंडियन्स संघाला घरच्या मैदानावर फारसे सामने खेळण्याची संधी मिळणार नाही. पहिल्या टप्प्यात मुंबई इंडियन्स फक्त दोन सामने वानखेडे स्टेडियमवर खेळणार आहेत.
IPL 2026 fixtures RCB RR KKR DC matches for MI: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सचा पहिला सामना कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर २९ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. आयपीएल २०२६ चे वेळापत्रक बुधवारी बीसीसीआयने जाहीर केले. पहिल्या टप्प्याच्या या वेळापत्रकात २० सामने होणार आहेत. सलामीचा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे.