Cricket

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या संघात शेवटच्या क्षणात दोन बदल! ४ संघांकडून खेळणारा ऑल आऊंडर आला, सोबत सौराष्ट्रच्या किपरला घेतले

Mumbai Indians Confirm Two Replacement Signings : मुंबई इंडियन्सने IPL 2026 च्या अखेरच्या टप्प्यात मोठे बदल करत दोन नवीन खेळाडूंना संघात सामील करून घेतले आहे. दुखापतग्रस्त Quinton de Kock आणि Raj Angad Bawa यांच्या जागी हे दोन खेळाडू संघात दाखल झाले आहेत.ॉ
Mahipal Lomror and Ruchit Ahir Join Squad

Mahipal Lomror and Ruchit Ahir Join Squad

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mahipal Lomror Ruchit Ahir joins Mumbai Indians as replacement player: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा शेवटचा साखळी सामना खेळण्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात दोन बदल पाहायला मिळत आहेत. मुंबईला यंदाच्या पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्यांना १३ सामन्यांत ९ पराभवांचा सामना करावा लागला. रविवारी घरच्या मैदानावर ते राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध या पर्वातील त्यांचा शेवटचा साखळी सामना खेळणार आहेत. पण, त्याआधी त्यांनी दोन बदली खेळाडूंची घोषणा केली.

Loading content, please wait...
sports
Rajasthan Royals
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
IPL 2026