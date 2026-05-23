IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सच्या संघात शेवटच्या क्षणात दोन बदल! ४ संघांकडून खेळणारा ऑल आऊंडर आला, सोबत सौराष्ट्रच्या किपरला घेतले

Mahipal Lomror Ruchit Ahir joins Mumbai Indians as replacement player: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा शेवटचा साखळी सामना खेळण्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात दोन बदल पाहायला मिळत आहेत. मुंबईला यंदाच्या पर्वात काही खास कामगिरी करता आलेली नाही आणि त्यांना १३ सामन्यांत ९ पराभवांचा सामना करावा लागला. रविवारी घरच्या मैदानावर ते राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध या पर्वातील त्यांचा शेवटचा साखळी सामना खेळणार आहेत. पण, त्याआधी त्यांनी दोन बदली खेळाडूंची घोषणा केली. .MIने दुखापतग्रस्त क्विंटन डी कॉकच्या जागी महिपाल लोमरोर आणि राज अंगद बावाच्या जागी रुचित अहीर यांचा बदली खेळाडू म्हणून आपल्या संघात समावेश केला आहे. क्विंटन डी कॉक आणि राज बावा हे दोघेही दुखापतीमुळे आयपीएल २०२६ (IPL 2026) च्या उर्वरित स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. महिपाल हा एक अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू असून त्याने आतापर्यंत ४० आयपीएल सामने खेळले आहेत. यापूर्वी त्याने राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. याशिवाय तो गुजरात टायटन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघाचाही सदस्य होता. मुंबई इंडियन्सने त्याला ५० लाख रुपयांना संघात सामील केले आहे..IPL 2026 : राजस्थान रॉयल्सने मोठा डाव खेळला, पंजाबच्या चहलला संघात दाखल करून घेतले; मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळवणार?.महिपालने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ६३ सामन्यांत ४२.६२ च्या उत्कृष्ट सरासरीने ३,८३६ धावा केल्या असून यात १० शतके आणि १७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. २०२४ च्या रणजी ट्रॉफी सामन्यात उत्तराखंडविरुद्ध त्याने नाबाद ३००* धावांची महाकाय खेळी केली होती. गोलंदाजीतही त्याने ६२ विकेट्स घेतल्या आहेत. एकूण ११७ ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याने १२९.३४ च्या स्ट्राइक रेटने २,४०७ धावा कुटल्या आहेत, ज्यात १२ अर्धशतके आणि १०३ षटकार समाविष्ट आहेत..Mumbai Indians: रोहित शर्मा RR विरुद्धच्या सामन्यात खेळणार की नाही? जयवर्धनेने दिले अपडेट्स, संघाच्या अपयशाचं कारणही सांगितलं.२५ वर्षीय रुचितने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सौराष्ट्र संघासाठी १६ लिस्ट ए आणि १२ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. त्याला मुंबई इंडियन्सने ३० लाख रुपयांच्या बोलीवर संघात स्थान दिले आहे. सौराष्ट्र प्रीमियर लीगमध्ये तो 'दिता गोहिलवाड टायटन्स' आणि 'अनमोल किंग्स हालार' या संघांकडून खेळला आहे. तेथेही त्याने अवघ्या ३५ चेंडूंत ६० धावा आणि ४० चेंडूंत ७२* धावा अशा काही वादळी खेळी करून आपले 'पॉवर-हिटिंग' कौशल्य सिद्ध केले आहे .