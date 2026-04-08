IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सचा पराभव झाला, तरी ड्रेसिंग रुममध्ये तिघांना पुरस्कार मिळाला; हार्दिक पांड्याचा चेहरा पाहण्यासारखा होता Video

Mumbai Indians dressing room awards after loss: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सलग दुसऱ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. गुवाहाटी येथे मंगळवारी झालेल्या सामन्यात MI ला २७ धावांनी पराभव पत्करावा लागला आणि ते IPL 2026 Point Table मध्ये सातव्या क्रमांकावर घसरले. राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या सामन्यात मुंबईच्या गोलंदाजांची कामगिरी सुमार राहिली आणि त्याचा फटका बसला. पण, या सामन्यानंतर मुंबईच्या ड्रेसिंग रुममध्ये पुरस्कार वितरणाचा सोहळा रंगला. तेव्हा हार्दिक पांड्याचा ( Hardik Pandya) चेहरा पाहण्यासारखा होता..यशस्वी जैस्वालने ११-११ षटकांच्या लढतीत पहिल्याच सहा चेंडूंत २२ धावा कुटून मुंबईच्या गोलंदाजांवर हल्लाबोल केला. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने दुसऱ्याच षटकात जसप्रीत बुमराहचे खणखणीत षटकाराने स्वागत केले आणि तिथे अन्य गोलंदाजही घाबरले. वैभव व यशस्वी यांनी निर्माण केलेले भितीचे वातावरण, मुंबईच्या गोलंदाजांची लय बिघडवणारे ठरले आणि राजस्थानने ११ षटकांत ३ बाद १५० धावा उभ्या केल्या. वैभव १४ चेंडूंत ३९ धावांवर माघारी परतला, तर यशस्वीने ३२ चेंडूंत नाबाद ७७ धावा केल्या..IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीसाठी राजस्थान रॉयल्सने नव्हे, तर 'या' टीमने लावलेली पहिली बोली... आज त्या संघाचं चित्र वेगळं असतं.मुंबईच्या फलंदाजांकडूनही तशीच अपेक्षा होती, परंतु रायन रिकल्टन ( ८), रोहित शर्मा ( ५), सूर्यकुमार यादव ( ६) , तिलक वर्मा ( १४) व हार्दिक पांड्या ( ९) हे राजस्थानच्या गोलंदाजांच्या जाळ्यात अडकले. नमन धीर (२५) व शेरफान रदरफर्ड ( २५) यांनी आक्रमक फटकेबाजी करून मुंबईच्या विजयाच्या आशा जागवल्या होत्या. पण, नांद्रे बर्गरने ही जोडी तोडली आणि त्यानंतर तुषार देशपांडेनेही विकेट घेतली. त्यानंतर सामना मुंबईच्या हातून पूर्णपणे निसटला. त्यांना ११ षटकांत ९ बाद १२३ धावाच करता आल्या..Hardik Pandya Reaction : लाजीरवाण्या पराभवानंतर MI कॅप्टन हार्दिक संतापला; जसप्रीत बुमराहसह बघा कोणाकोणावर खापर फोडलं, वैभव सूर्यवंशीबाबत म्हणाला... .या सामन्यानंतर मुंबई इंडियन्सच्या ड्रेसिंग रुममध्ये पुरस्कार वितरण झाले. सूर्यकुमार यादवने पहिला पुरस्कार रदरफर्डला दिला. त्याने मुंबईला सामन्यात आणले होते. तेच दुसरा पुरस्कार हार्दिक पांड्याला दिला गेला... त्याने कालच्या सामन्यात चांगली गोलंदाजी केली. बेस्ट फिल्डरचा पुरस्कार कार्ल हॉपकिन्सन यांना दिला गेला.. ते मुंबईच्या खेळाडूंकडून सराव प्रशिक्षण करून घेतात..