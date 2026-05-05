Rohit Sharma च्या कमबॅकमागे दोन 'unsung heroes'! हिटमॅनने मानले आभार; जाणून घ्या कोण ते? एक आहे अभिनेत्रीचा पती अन्...

who are Pratik Kadam and Amitt Dubey MI staff? मुंबई इंडियन्सचा संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये अडचणीत सापडला आहे आणि अशात रोहित शर्माला पाच सामन्यांना दुखापतीमुळे मुकावे लागले होते. मात्र, काल रोहितने पुनरागमन केले आणि लखनौ सुपर जायंट्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. २२९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहितने ४४ चेंडूंत ८४ धावांची खेळी करताना रायन रिकल्टन ( ८३) सोबत सलामीला १४३ धावांची भागीदारी केली. रोहितचा कालचा खेळ हा, चाहत्यांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारा होता आणि खेळत असताना तो कुठेही दुखापतीशी संघर्ष करतोय असे जाणवले नाही..रोहित शतकापासून १६ धावा दूर राहिला. सामन्यानंतर रोहितने त्याला पूर्णपणे तंदुरुस्त करणाऱ्या दोन व्यक्तींचे आभार मानले. त्याने त्या दोघांसाठी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली. त्याच्या पोस्टमध्ये त्याने फिजिओ अमित दुबे आणि स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच प्रतीक कदम यांची नावे घेतली आणि त्यांना "अनसंग हिरो" म्हटले..अमित दुबे हे मुंबई इंडियन्स संघाचे अधिकृत फिजिओथेरपिस्ट (Physiotherapist) आहेत. डिसेंबर २०२२ पासून ते मुंबई इंडियन्स संघासोबत कार्यरत आहेत. खेळाडूंची तंदुरुस्ती राखणे, मैदानावर होणाऱ्या दुखापतींचे व्यवस्थापन करणे आणि खेळाडू पुन्हा खेळण्यासाठी सज्ज होतील याची काळजी घेणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी असते..प्रतीक कदम हे मुंबई इंडियन्समध्ये स्ट्रेंथ आणि कंडिशनिंग कोच म्हणून काम करतात. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई इंडियन्सशी जोडलेले आहेत. केवळ आयपीएल नव्हे, तर ते 'MI Cape Town' (SA20) आणि 'एमआय न्यूयॉर्क' (MLC) या संघांसाठीही प्रशिक्षक म्हणून काम पाहतात. त्यांना या क्षेत्रात १४ वर्षांहून अधिक काळ अनुभव आहे. प्रतीक कदम हे मराठी अभिनेत्री काजल काटे (झी मराठीवरील 'माझी तुझी रेशीमगाठ' मालिकेतील 'शेफाली') यांचे पती आहेत.