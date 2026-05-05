Rohit Sharma च्या कमबॅकमागे दोन 'unsung heroes'! हिटमॅनने मानले आभार; जाणून घ्या कोण ते? एक आहे अभिनेत्रीचा पती अन्...

Rohit Sharma injury comeback IPL 2026 details: मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये दुखापतीनंतर दमदार पुनरागमन करताना दिसला. मात्र, या कमबॅकमागे केवळ त्याची मेहनत नसून ‘अनसंग हिरोज’चेही मोठे योगदान असल्याचे त्याने स्वतः मान्य केले आहे.
Rohit Sharma acknowledges MI physio Amitt Dubey and trainer Pratik Kadam

Swadesh Ghanekar
who are Pratik Kadam and Amitt Dubey MI staff? मुंबई इंडियन्सचा संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये अडचणीत सापडला आहे आणि अशात रोहित शर्माला पाच सामन्यांना दुखापतीमुळे मुकावे लागले होते. मात्र, काल रोहितने पुनरागमन केले आणि लखनौ सुपर जायंट्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. २२९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहितने ४४ चेंडूंत ८४ धावांची खेळी करताना रायन रिकल्टन ( ८३) सोबत सलामीला १४३ धावांची भागीदारी केली. रोहितचा कालचा खेळ हा, चाहत्यांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडणारा होता आणि खेळत असताना तो कुठेही दुखापतीशी संघर्ष करतोय असे जाणवले नाही.

