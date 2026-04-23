MI vs CSK: उत्सुकता रोहित वि. धोनी संभाव्य लढतीची! चेन्नई संघात आयुष म्हात्रेची जागा कोण घेणार? पाहा संभावित Playing XI

MI vs CSK Predicted Playing XI: आयपीएल २०२६ स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स संघात सामना होत आहे. या सामन्यातून एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा या दोघांचेही पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. या सामन्यासाठीची प्लेइंग ११ कशी असू शकते जाणून घ्या.
MS Dhoni - Rohit Sharma | MI vs CSK | IPL 2026

MS Dhoni - Rohit Sharma | MI vs CSK | IPL 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

IPL 2026, MI vs CSK Marathi News: सर्वाधिक पाच वेळा आयपीएल जिंकणारे कर्णधार; परंतु दुखापतीमुळे सध्या संघाबाहेर असलेले रोहित शर्मा आणि महेंद्रसिंह धोनी तंदुरुस्त होऊन परतण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यामुळे आज वानखेडेवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings) असा सामना होत असला तरी धोनी विरुद्ध रोहित यांच्यातील संभाव्य लढतीची उत्सुकता असेल.

रोहितला (Rohit Sharma) हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली आहे, तर धोनीचा (MS Dhoni) पोटरीचा स्नायू दुखावलेला आहे. दोघेही आजच्या सामन्यात खेळण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खेळण्याची शक्यता वाढलेली आहे. रोहित सुरुवातीला काही सामने खेळलेला आहे. धोनी मात्र चेन्नईचे सहा सामने झाले, तरीही मैदानात उतरलेला नाही.

<div class="paragraphs"><p>MS Dhoni - Rohit Sharma | MI vs CSK | IPL 2026</p></div>
