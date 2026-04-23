MI vs CSK: उत्सुकता रोहित वि. धोनी संभाव्य लढतीची! चेन्नई संघात आयुष म्हात्रेची जागा कोण घेणार? पाहा संभावित Playing XI

IPL 2026, MI vs CSK Marathi News: सर्वाधिक पाच वेळा आयपीएल जिंकणारे कर्णधार; परंतु दुखापतीमुळे सध्या संघाबाहेर असलेले रोहित शर्मा आणि महेंद्रसिंह धोनी तंदुरुस्त होऊन परतण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यामुळे आज वानखेडेवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings) असा सामना होत असला तरी धोनी विरुद्ध रोहित यांच्यातील संभाव्य लढतीची उत्सुकता असेल. रोहितला (Rohit Sharma) हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली आहे, तर धोनीचा (MS Dhoni) पोटरीचा स्नायू दुखावलेला आहे. दोघेही आजच्या सामन्यात खेळण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या खेळण्याची शक्यता वाढलेली आहे. रोहित सुरुवातीला काही सामने खेळलेला आहे. धोनी मात्र चेन्नईचे सहा सामने झाले, तरीही मैदानात उतरलेला नाही. .IPL 2026 Point Table : लखनौ सुपर जायंट्सचा पराभवाचा चौकार; राजस्थान रॉयल्स विजयासह गुणतालिकेत थेट दुसऱ्या क्रमांकावर .गुरुवारी मुंबई इंडियन्स संघातील काही खेळाडूंनी सराव केला, त्यात रोहितचा समावेश नव्हता. चेन्नईचा संघ मुंबईत आल्यानंतर धोनी मात्र सरावत गुंतलेला आहे. रोहित शर्मा खेळणार की नाही, याबाबत आज नाणेफेकीच्या अगोदर ठरवले जाईल, असे सांगण्यात आले.ही आयपीएल सुरू होण्याअगोदरपासून चेन्नई संघाला खेळाडूंच्या दुखापतींचा धक्का बसत आहे. गेल्या सामन्यापर्यंत त्यांच्यासाठी ही समस्या कायम होती. भरवशाचा आणि होतकरू सलामीवीर आयुष म्हात्रे याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. परिणामी, त्याला स्पर्धेतून बाहेर जावे लागले आहे. यंदा त्याने सहा सामन्यांत मिळून २०१ धावा केल्या..धोनी उपलब्ध झाला तर आयुष म्हात्रेच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर त्याचा समावेश होऊ शकेल, पण आयुषची जागा भरून काढण्यासाठी उर्विल पटेललाही संधी दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे कदाचित मॅथ्यू शॉर्टला बाहेर जावे लागू शकते.चेन्नई संघात संजू सॅमसनचा समावेश असल्यामुळे चेन्नईसाठी यष्टिरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला आहे, तरीही धोनी यष्टीरक्षण करण्याची शक्यता अधिक आहे.सलग चार पराभवांनंतर मुंबईने गेल्या सामन्यात विजय मिळवला, तर सलग दोन विजयानंतर चेन्नई संघाला गेल्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला होता. स्पर्धा आता मध्यावर आलेली असताना विजयी कामगिरीत सातत्य राखणारा संघ पुढे प्रगती करू शकेल..अडखळणाऱ्या मुंबई संघाला अहमदाबादमध्ये झालेल्या सामन्यात तिलक वर्माने जबरदस्त शतकी खेळी करून जीवदान दिले होते. त्यानंतर गोलंदाजीतही चांगली सुधारणा झाली होती. आता त्यात सातत्य कसे राखले जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गुजरातविरुद्ध विजय मिळवणाऱ्या मुंबई संघात प्रामुख्याने गोलंदाजीत बदल होण्याची शक्यता नाही.चार विकेट मिळवणारा अश्वनीकुमारवर भरवसा असेल; मात्र गोलंदाजीची सुरुवात जसप्रीत बुमरा करतो का, हे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. चेन्नई संघाच्या कामगिरीतही चढउतार झाले आहेत. हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात ९० चेंडूंत १३० आणि आठ विकेट शिल्लक असे समीकरण होते; परंतु मधल्या फळीतील फलंदाजांनी कच खाल्ल्यामुळे त्यांना या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला होता..मूळ मुंबईकर असलेल्या सर्फराझ खानने सहा सामन्यांतून १४७ धावा केल्या आहेत; परंतु चांगल्या सुरुवातीनंतर त्याला मोठी खेळी करता आलेली नाही. शिवम दुबेवरही आजच्या सामन्यासाठी लक्ष असेल. दुबेही मूळ मुंबईकर असल्यामुळे सर्फराझ आणि दुबे यांच्यासाठी वानखेडे घरचेच मैदान आहे.विल जॅक्स मुंबई संघात दाखलइंग्लंडचा अष्टपैलू विल जॅक्स हा टी-२० मधील स्पेशालिस्ट समजला जातो. तो संघात दाखल झाला आहे. गुरुवारी त्याने सरावही केला. उद्याच्या सामन्यात तो खेळण्याची शक्यता अधिक आहे.प्रत्येकी दोन विजयमुंबई आणि चेन्नई या दोघांचे प्रत्येकी सहा सामन्यांतून चार गुण झाले आहेत. सरासरीत मुंबईचा संघ पुढे असल्यामुळे ते सातव्या तर चेन्नई आठव्या क्रमांकावर आहे..IPL 2026: CSK संघाला उधारीवर खेळाडू देणार RCB? अश्विनने सुचवलाय मार्ग, पण नेमका Loan चा नियम आहे काय?.आजचा सामनामुंबई इंडियन्स - चेन्नई सुपर किंग्सवेळ सायंकाळी ७.३० पासून, ठिकाण मुंबईसंभाव्य प्लेइंग इलेव्हन (इम्पॅक्ट प्लेअरसहित)मुंबई इंडियन्स : क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), दानिश मालेवार/रोहित शर्मा, नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रुदरफोर्ड, क्रिश भारत, मिचेल सँटनर, विल जॅक्स, जसप्रीत बुमराह, अश्वनी कुमारचेन्नई सुपर किंग्स : संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओव्हरटन, एमएस धोनी (यष्टीरक्षक), अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेन्सर जॉन्सन, गुर्जपनीत सिंग.