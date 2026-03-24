IPL 2026 New Rule : १५ नवीन नियम... BCCIने खेळाडू, त्यांचे कुटुंबिय अन् फ्रँचायझीची डोकेदुखी वाढवली; चुका केल्यास कठोर कारवाई

IPL 2026 player and franchise restrictions list: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला सुरूवात होण्याच्या तीन दिवस आधी बीसीसीआयने १५ नियमांचा बॉम्ब खेळाडू, फ्रँचायझींवर टाकला आहे. आयपीएल २०२६ पूर्वी बीसीसीआयने काही कठोर नियमावली तयार केली आहेत. त्यानुसार सामन्याच्या दिवशी कोणत्याही सराव सत्रांना परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्देश समाविष्ट आहे. BCCI ने मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर एक वेगळी व्यवस्था केली आहे, जिथे मुख्य खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी दोन सराव खेळपट्ट्या संघांना दिल्या जातील. तसेच कोणत्याही संघाला वापरलेली खेळपट्टी सरावासाठी दिली जाणार नाही..संघांना सरावासाठी २ नेट्स दिले जातील आणि मुख्य मैदानाच्या बाजून एक खेळपट्टी मिळेल, ज्यावर ते रेंज हिटिंगचा सराव करू शकतील. मुंबईच्या मैदानावर जर दोन्ही संघ एकाच वेळी सराव करत असतील, तर प्रत्येक संघाला २ विकेट्स मिळतील.ओपन नेटला परवानगी दिली जाणार नाही.जर एका संघाने आपला सराव लवकर संपवला, तर दुसऱ्या संघाला सरावासाठी त्या वापरलेल्या खेळपट्ट्या वापरण्याची परवानगी नाही.सामन्याच्या दिवशी सरावास परवानगी दिली जाणार नाही.सामन्याच्या दिवशी कोणतीही फिटनेस टेस्ट होणार नाही..SRH Viral Video: सिलेक्टर्स ऐकतायेत, जरा सांभाळून... इशान किशनची सर्वांसमोर नितीश रेड्डीला वॉर्निंग; अभिषेक शर्मालाही लागला हसू.सरावाच्या दिवशी (स्पर्धेपूर्वी आणि स्पर्धेदरम्यान), फक्त accredited कर्मचाऱ्यांनाच ड्रेसिंग रूममध्ये आणि खेळाच्या मैदानावर प्रवेश दिला जाईल. खेळाडूंचे कुटुंबीय आणि मित्र वेगळ्या वाहनाने प्रवास करू शकतील आणि हॉस्पिटॅलिटी एरियामधून संघाचा सराव पाहू शकतील. थ्रो-डाउन विशेषज्ञ/नेट गोलंदाज यांच्यासाठी BCCI कडे मंजुरीसाठी यादी सादर करणे आवश्यक आहे. एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर, सामन्याच्या दिवशीच त्यांना मान्यता दिली जाईल.खेळाडूंनी सरावासाठी येताना संघाच्या बसचा वापर करावा. संघ दोन टीममध्ये प्रवास करू शकतात.सामन्याच्या दिवशी सराव किंवा फिटनेस चाचणीशी संबंधित कोणत्याही विनंतीसाठी, Venue Manager यांच्याशी संपर्क करावा लागेल.PMOA मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांनी सामन्याच्या दिवशी आपले accreditation सोबत आणणे अनिवार्य आहे. accreditation सोबत न आणल्यास, पहिल्या वेळेस ताकीद दिली जाईल. दुसऱ्या वेळेस संघाला आर्थिक दंड आकारला जाईल..१० हिटिंग नेट्स उपलब्ध करून दिलेले असूनही, खेळाडू एलईडी बोर्डवर फटके मारत राहतात. BCCI ने संघांना हिटिंग नेट्सचाच वापर करण्याची विनंती केली आहे.११ खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी एलईडी बोर्डसमोर बसू नये. प्रायोजक टीमने निश्चित केलेल्या जागेवरच टॉवेल आणि पाण्याच्या बाटल्या घेऊन बदली खेळाडू बसू शकतील.१२ खेळाडूंनी orange आणि purple रंगाच्या टोप्या घालाव्यात. जे खेळाडू टोप्या घालत नाहीत, त्यांनी थेट प्रक्षेपण करणारे त्यांना कॅमेरात टीपत नाहीत तोपर्यंत पहिल्या दोन षटकांपर्यंत टोपी घालावी.१३ सामन्यानंतरच्या सादरीकरणामध्ये, floppies आणि बाही नसलेल्या जर्सी घालण्यास परवानगी नाही. नियमाचे पालन न केल्यास पहिल्या वेळेस ताकीद दिली जाईल. दुसऱ्यांदा असे केल्यास आर्थिक दंड आकारला जाईल.१४ आयपीएल २०२५ हंगामाप्रमाणे, सामन्याच्या दिवशी केवळ १२ accredited सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना परवानगी दिली जाईल, ज्यामध्ये संघाच्या डॉक्टरांचा समावेश असेल.१५ जर्सी क्रमांकात बदल झाल्यास, कृपया कपडे आणि उपकरणे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केल्यानुसार २४ तास आधी कळवा.