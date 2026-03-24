IPL 2026 New Rule : १५ नवीन नियम... BCCIने खेळाडू, त्यांचे कुटुंबिय अन् फ्रँचायझीची डोकेदुखी वाढवली; चुका केल्यास कठोर कारवाई

IPL 2026 new rules explained in detail: आयपीएल २०२६ हंगाम सुरू होण्यापूर्वी बीसीसीआयने (BCCI) कठोर नियमांची अंमलबजावणी करत संघ, खेळाडू आणि फ्रँचायझींसाठी मोठा धक्का दिला आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सामना दिवशी कोणत्याही संघाला सराव करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हा निर्णय खेळाडूंच्या तयारीवर परिणाम करणारा ठरू शकतो.
IPL 2026 New Rules: BCCI Tightens Grip With 15 Strict Guidelines For Teams

Swadesh Ghanekar
Updated on

IPL 2026 player and franchise restrictions list: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला सुरूवात होण्याच्या तीन दिवस आधी बीसीसीआयने १५ नियमांचा बॉम्ब खेळाडू, फ्रँचायझींवर टाकला आहे. आयपीएल २०२६ पूर्वी बीसीसीआयने काही कठोर नियमावली तयार केली आहेत. त्यानुसार सामन्याच्या दिवशी कोणत्याही सराव सत्रांना परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्देश समाविष्ट आहे. BCCI ने मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर एक वेगळी व्यवस्था केली आहे, जिथे मुख्य खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी दोन सराव खेळपट्ट्या संघांना दिल्या जातील. तसेच कोणत्याही संघाला वापरलेली खेळपट्टी सरावासाठी दिली जाणार नाही.

