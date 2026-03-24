IPL 2026 Rule: आता 'चेंडू' अनफिट होणार, आयपीएल पाहताना मजा येणार! दुसऱ्या डावामध्ये कॅप्टन बॉल बदलण्याची मागणी करणार...

BCCI new rule for second innings ball: आयपीएल २०२६ हंगामात प्रेक्षकांसाठी आणखी रोमांचक बदल करण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार, दुसऱ्या इनिंग्जमध्ये गोलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या कर्णधाराला चेंडू ‘अनफिट’ झाल्यास तो बदलण्याची मागणी करता येणार आहे. आतापर्यंत चेंडू हरवल्यास किंवा खूप खराब झाल्यासच बदलला जात होता, मात्र आता कर्णधाराच्या विनंतीवरही तो बदलता येईल.
captains to request a ball change in the second innings if it becomes unfit

Swadesh Ghanekar
IPL 2026 playing conditions changes: इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व जवळ आले असताना प्रेक्षकांना रोज नवनवीन ट्विस्ट पाहायाल, ऐकायला मिळतोय... बीसीसीआयने काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्व फ्रँचायझींसोबत एक बैठक बोलावली आहे आणि त्यात काही नियमांवर चर्चा केली जाणार आहे. दोन बाऊन्सरचा नियम, बॅट तपासणी, बॉल बदलणे, लाळेचा वापर आणि रिटायर्ड-आऊट तरतूद यांसारख्या बाबींवरील चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.

