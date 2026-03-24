IPL 2026 Rule: आता 'चेंडू' अनफिट होणार, आयपीएल पाहताना मजा येणार! दुसऱ्या डावामध्ये कॅप्टन बॉल बदलण्याची मागणी करणार...

IPL 2026 playing conditions changes: इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व जवळ आले असताना प्रेक्षकांना रोज नवनवीन ट्विस्ट पाहायाल, ऐकायला मिळतोय... बीसीसीआयने काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी सर्व फ्रँचायझींसोबत एक बैठक बोलावली आहे आणि त्यात काही नियमांवर चर्चा केली जाणार आहे. दोन बाऊन्सरचा नियम, बॅट तपासणी, बॉल बदलणे, लाळेचा वापर आणि रिटायर्ड-आऊट तरतूद यांसारख्या बाबींवरील चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे..क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी सामनाधिकारी जवागल श्रीनाथ आणि पंच पॅनेलचे प्रमुख नितीन मेनन हे कर्णधारांना संबोधित करतील. BCCI ने नुकतेच या हंगामासाठीच्या खेळाच्या अटी फ्रँचायझींसोबत शेअर केल्या आहेत, ज्यामध्ये नियम ४.४ (दुसऱ्या डावात चेंडू बदलणे); ५.८.३ (बॅट तपासणे); १८.५.१ आणि १८.५.२ (जाणूनबुजून शॉर्ट रन धावणे); १९.५.२ (क्षेत्ररक्षकाने सीमारेषेबाहेर उडी मारणे); २८.७.६ (क्षेत्ररक्षकाच्या स्थानावर निर्बंध)आणि परिशिष्ट डी-३.९ (पंच आणि खेळाडूच्या पुनरावलोकनाचे एकत्रीकरण) यांमधील महत्त्वाच्या बदलांवर प्रकाश टाकला आहे..Ball lost or becoming unfit for playसामना सुरू असताना चेंडू हरवला किंवा सापडला तरी तो खेळण्यायोग्य नसल्यास असे अम्पायरला वाटल्यास, तो चेंडू अनफिट ठरवला जाईल. मग अम्पायर त्या चेंडूच्या जागी तेवढाच वापर झालेला दुसरा चेंडू बदलू शकतात. चेंडू बदलल्यावर, पंच फलंदाजाला आणि क्षेत्ररक्षण कर्णधाराला याची माहिती देतील..दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला चेंडू बदलण्याची मुभा मिळणार आहे, परंतु दुसऱ्या डावातील १० षटकानंतर ते घडेल. संध्याकाळच्या सामन्यांच्या दुसऱ्या डावात आणि तेही मैदानावर दव असो वा नसो, ही गोष्ट फक्त एकदाच लागू होईल. ही विनंती षटक संपल्यानंतरच केली पाहिजे, षटकादरम्यान नाही. पंच चेंडू बदलून त्याच प्रमाणात झिजलेला दुसरा चेंडू देतील. शिवाय, पंच सामन्यादरम्यान कोणत्याही वेळी चेंडू बदलू शकतात..परिस्थिती १: १० व्या षटकाच्या आधी कधीही चेंडू ओला झाला, आकार बिघडलेला किंवा हरवलेला किंवा खराब झाल्यामुळे पंचांनी तो बदलला, तर १० वे षटक पूर्ण झाल्यानंतरही क्षेत्ररक्षण करणारा कर्णधार चेंडू बदलण्याची विनंती करू शकतो आणि पंचांना ती मान्य करावी लागेल.परिस्थिती २: ११ व्या षटकानंतर चेंडू ओला असल्यामुळे कर्णधार तो बदलण्याची विनंती करू शकतो आणि पंच तो बदलतीलही. पण, पुढील ५-६ षटकांनंतर कर्णधार पुन्हा चेंडू बदलण्याची विनंती करू शकतो, परंतु यावेळी चेंडू बदलायचा की नाही हे पंचांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.परिस्थिती ३: ११ व्या षटकादरम्यान कर्णधाराला चेंडू खराब किंवा आकारहीन वाटल्यास आणि तो पंचांना चेंडू बदलण्याची विनंती करू शकतो. पंच समाधानी झाल्यावर चेंडू बदलण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. पण,५ षटकांनंतर, क्षेत्ररक्षण करणारा कर्णधार दव पडल्यामुळे पंचांना चेंडू बदलण्याची पुन्हा विनंती केल्यास तेव्हा पंचांना अनिवार्यपणे चेंडू बदलावा लागेल.