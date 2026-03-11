Cricket

IPL 2026 Schedule: परंपरेला तडा! RCB vs CSK हे आयपीएल २०२६च्या पहिल्याच सामन्यात भिडण्याचा अंदाज; जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स

IPL 2026 Schedule Update:आयपीएल २०२६ हंगामाच्या वेळापत्रकाबाबत मोठे अपडेट समोर येत आहे. परंपरेनुसार अनेकदा गतविजेता संघ किंवा अंतिम फेरीतील दोन संघांमधील सामना हंगामाची सुरुवात करतो. मात्र यंदा त्या परंपरेला तडा जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
IPL 2026 could begin with a blockbuster clash between RCB and CSK

Swadesh Ghanekar
IPL 2026 schedule latest news finalists RCB PBKS separate: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या १९ व्या पर्वात परंपरेला छेद देताना पाहायला मिळणार आहे. आयपीएल परंपरेनुसार नव्या पर्वाची सुरुवात ही मागील पर्वातील विजेते व उपविजेते यांच्यातल्या सामन्याने होते. पण, आयपीएल २०२६ च्या सलामीच्या सामन्यात गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB) आणि पंजाब किंग्स ( PBKS) यांच्यात सामना होणार नाही. २८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या पर्वात RCB व PBKS हे वेगवेगळ्या प्रतिस्पर्धींविरुद्ध पर्वाची सुरुवात करतील. यंदाच्या पर्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK) यांच्यात पहिला सामना होण्याचा अंदाज आहे.

