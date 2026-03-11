IPL 2026 Schedule: परंपरेला तडा! RCB vs CSK हे आयपीएल २०२६च्या पहिल्याच सामन्यात भिडण्याचा अंदाज; जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स

IPL 2026 schedule latest news finalists RCB PBKS separate: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या १९ व्या पर्वात परंपरेला छेद देताना पाहायला मिळणार आहे. आयपीएल परंपरेनुसार नव्या पर्वाची सुरुवात ही मागील पर्वातील विजेते व उपविजेते यांच्यातल्या सामन्याने होते. पण, आयपीएल २०२६ च्या सलामीच्या सामन्यात गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB) आणि पंजाब किंग्स ( PBKS) यांच्यात सामना होणार नाही. २८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या पर्वात RCB व PBKS हे वेगवेगळ्या प्रतिस्पर्धींविरुद्ध पर्वाची सुरुवात करतील. यंदाच्या पर्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स ( CSK) यांच्यात पहिला सामना होण्याचा अंदाज आहे..Brand Finance and Duff & Phelps यांनी दिलेल्या अपडेट्सनुसार CSK, RCB, मुंबई इंडियन्स व कोलकाता नाइट रायडर्स हे चार संघ यांच्या लढतींनी आयपीएल २०२६ पर्वाला सुरुवात होईल. गत उपविजेता पंजाब किंग्स त्यांच्या मोहीमेची सुरुवात गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या लढतीने २९ मार्चला मुल्लानपूर येथे करतील..दरम्यान, कर्णधार आणि प्रशिक्षकांसह वार्षिक बैठक २५ मार्च रोजी मुंबईत होणार असल्याचे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) फ्रँचायझींना कळवले आहे. बैठकीचा अजेंडा नंतर शेअर केला जाईल, असे बोर्डाने म्हटले आहे. आगामी हंगामासाठी नियोजित प्रमुख बदलांवर साधारणपणे बैठकीत चर्चा केली जाते. कर्णधारांचे फोटोशूट १५ मार्च रोजी नवी दिल्लीत होईल, असेही बीसीसीआयने फ्रँचायझींना असेही कळवले आहे. याच दिवशी बीसीसीआय विविध आयसीसी ट्रॉफी विजेत्या भारतीय संघांना सन्मानित करण्यासाठी नमन पुरस्कारांचे आयोजन करत आहे..IPL 2026: वर्ल्ड कप विजेते २ कर्णधार, उपविजेता कर्णधार अन् फायनलमधील सामनावीर; Hardik Pandyaच्या नेतृत्वाखाली चार स्टार खेळणार. RCB चे पाच सामने एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार असल्याचे फ्रँचायझीने सांगितले. RCB च्या उर्वरित दोन लढती रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होतील. बंगळुरू येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर प्रेक्षकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. राज्य यंत्रणेच्या अनेक शाखांचा समावेश असलेला उच्चस्तरीय आढावा आणि न्यायमूर्ती जॉन मायकल डी'कुन्हा समितीची स्थापना करण्यात आली, ज्यांच्या शिफारशी स्टेडियममध्ये क्रिकेट पुनर्संचयित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये केंद्रस्थानी आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.