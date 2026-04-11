Sanju Samson ने फक्त सामनावीर नाही, तर ३ पुरस्कार जिंकले; प्रेक्षकांसाठी बघा काय केले, शतक 'एका' खास व्यक्तीला समर्पित Video

Sanju Samson's Tribute to CSK Supporters Goes Viral: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये तीन पराभवानंतर अखेर विजयाची चव चाखली आणि Point Table मध्ये नववे स्थान पटकावले. CSK ने शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्सवर २३ धावांनी विजय मिळवला आणि शतकवीर संजू सॅमसन हा सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरला. यासह त्याने आणखी तीन पुरस्कार जिंकले आणि ORANGE CAP च्या शर्यतीतही आगेकूच केली.. पण, हे शतक त्याने एका खास व्यक्तीला समर्पित केले... .संजूचे शतक अन् आयुषची साथ...संजू सॅमसन व आयुष म्हात्रे यांनी चेपॉकचे मैदान दणाणून सोडले. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी विक्रमी ११३ धावा जोडल्या. संजूने ५६ चेंडूंत १५ चौकार व ४ षटकारांसह ११५ धावांची नाबाद खेळी केली. आयपीएलच्या या पर्वातील हे पहिलेच शतक ठरले आणि CSK साठी यष्टिरक्षक-फलंदाजाने झळकावलेले हे पहिले शतक आहे. आयुष ३६ चेंडूंत ५९ धावांवर रिटायर्ड आऊट झाला. या दोघांच्या खेळीने चेन्नईला २ बाद २१२ धावांपर्यंत पोहोचवले..CSK vs DC Controversy: फुल्ल राडा! नितीश राणासह दिल्लीचे कोच अम्पायरला भिडले; सीमारेषेवर भांडण, नेमकं काय घडलं? Video.त्रिस्तान स्तब्स भिडला पण...दिल्लीकडून पथूम निसंका ( ४१) व लोकेश राहुल ( १८) यांनी ६१ धावांची सलामी दिली. पण, राहुलची विकेट पडली आणि पुढील १५ धावांत दिल्लीने चार फलंदाज गमावले. त्रिस्तान स्तब्सने सामन्याला जीवंत ठेवले होते. तो ३० चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ६० धावांवर माघारी परतला. दिल्ली १८९ धावांवर ऑल आऊट झाले आणि चेन्नईने २३ धावांनी मॅच जिंकली. जेमी ओव्हरटनने चार व अंशुल कंबोजने ३ विकेट्स घेतल्या..शतकानंतर संजूने काय केले?संजू सॅमसनचे हे चेन्नई सुपर किंग्सकडून पहिलेच शतक ठरले. २०१९ नंतर चेन्नई सुपर किंग्सकडून झालेले हे पहिले शतक ठरले. CSK साठी शेवटचे शतक ऋतुराज गायकवाडने झळकावले होते. KL Rahul याच्यानंतर (PBKS,LSG,DC) तीन वेगवेगळ्या संघाकडून शतक झळकावणारा संजू सॅमसन पहिलाच फलंदाज ठरला. त्याने दिल्ली कॅपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स व चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयपीएलमध्ये शतक झळकावले आहे. चेपॉकवर शतक झळकावल्यानंतर त्याने हॅल्मेट काढला आणि प्रेक्षकांना कडक सलाम ठोकला. .चार पुरस्कार... नाबाद ११५ धावा करणाऱ्या संजूला सामनावीर पुरस्कार मिळाला. यासह त्याला Super Striker, Super Sixer आणि Most Fours असे पुरस्कार मिळाले. तो ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत १३७ धावांसह नवव्या क्रमांकावर आला आहे. सामन्यानंतर संजू म्हणाला, सीएसके फ्रँचायझीने माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, त्यामुळे मला चांगली कामगिरी करून दाखवावी आणि आपण अजूनही स्पर्धेत आहोत हे सिद्ध करावे, अशी एक जबाबदारीची भावना होती. एका वेगळ्या फ्रँचायझीमधून सुरुवात करणे सोपे नसते, पण तसे कधीच वाटले नाही. जणू काही मी माझ्या दुसऱ्या घरी आलो होतो. आजच्या शतकाचं सेलिब्रेनशन फ्लेमिंगसाठी होतं. पाच वर्षे एका फ्रँचायझीचं नेतृत्व करणं किती कठीण असू शकतं, हे मला माहीत आहे. मला ही खेळी फक्त फ्लेमिंगला समर्पित करायची होती.