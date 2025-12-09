IPL 2026 Auction : निवृत्ती मागे घेतली... भारताविरुद्ध शतक झळकावले अन् पठ्ठ्याचा कॉन्फिडन्स वाढला, लिलावासाठी नोंदवलं नाव; वाचा संपूर्ण लिस्ट, बेस प्राईज अन् बरंच काही

IPL 2026 full player list with base price Purse Remaining for All Teams: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी होणाऱ्या लिलावासाठी ३५० खेळाडूंची अंतिम यादी BCCI ने आज जाहीर केली. या लिलावासाठी एकूण १३९० खेळाडूंनी नावं नोंदवली होती आणि त्यापैकी सर्व फ्रँचायझीने दिलेल्या यादीनुसार ३५० खेळाडू निवडले गेले.यामध्ये २४० भारतीय व ११० परदेशी खेळाडूंचा समावेश आहे. यातही २२४ अनकॅप्ड भारतीय खेळाडू व १४ परदेशी खेळाडू आहेत. .३५० पैकी फक्त ७७ खेळाडूंना आयपीएल खेळता येणार आहे आणि त्यातही ३१ जागा या परदेशी खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. भारताच्या १६ कॅप्ड व परदेशातील ९६ कॅप्ड खेळाडूंवर बोली लागणार आहे. ४० खेळाडूंनी २ कोटीच्या ब्रेस प्राईजमध्ये आपली नावं नोंदवली आहेत. १.५० कोटीच्या मुळ किमतीत ९ खेळाडू आहेत. ३० लाखांच्या मुळ किमतीत सर्वाधिक २२७ खेळाडू आहेत..IPL Auction 2026 : मोठा ट्विस्ट! १३५५ पैकी १००५ खेळाडू लिलावापूर्वीच झाले OUT; स्टार खेळाडूसह ३५ जणांची शेवटच्या क्षणी एन्ट्री .क्विंटन डी कॉकची एन्ट्री...सुरुवातीच्या यादीत नाव नसलेल्या क्विंटन डी कॉकसह ३५ खेळाडूंनी लेट एन्ट्री घेतली. क्विंटनने नुकतीच निवृत्ती मागे घेतली आणि त्याने भारताविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डेत शतक झळकावले होते. त्याने १ कोटी मुळ किंमत ठेवली आहे. त्याने आयपीएलमध्ये ११५ सामन्यांत ३३०९ धावा करताना २ शतकं व २४ अर्धशतकं झळकावली आहेत. ( खेळाडूंची संपूर्ण यादी पाहण्यासाठी PDF पाहा ) .IPL 2026 franchise purse remaining team-wiseकोलकाता नाइट रायडर्स - ६४.३ कोटी ( १३ जागा रिक्त)चेन्नई सुपर किंग्स - ४३.४ कोटी ( ९ जागा रिक्त)सनरायझर्स हैदराबाद - २५.५ कोटी ( १० जागा रिक्त)लखनौ सुपर जायंट्स - २२.९५ कोटी ( ६ जागा रिक्त)दिल्ली कॅपिटल्स - २१.८ कोटी ( ८ जागा रिक्त)रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - १६.४ कोटी ( ८ जागा रिक्त )राजस्थान रॉयल्स - १६.०५ कोटी ( ९ जागा रिक्त)गुजरात टायटन्स - १२.९ कोटी ( ५ जागा रिक्त)पंजाब किंग्स - ११.५ कोटी ( ४ जागा रिक्त)मुंबई इंडियन्स - २.७५ कोटू ( ५ जागा रिक्त) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.