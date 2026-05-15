IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्स, गतविजेत्या RCBच्या ताफ्यात बदल! प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी 'हे' डाव यशस्वी ठरणार की...?

Richard Gleeson replaces Nuwan Thushara in RCB squad: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू १६ गुणांसह IPL 2026 Point Table मध्ये अव्वल स्थानावर आहे. माजी विजेता चेन्नई सुपर किंग्स १२ गुणांसह अजूनही प्ले ऑफच्या शर्यतीत आहे. आता या महत्त्वाच्या टप्प्यात दोन्ही संघांत बदल पाहायला मिळतोय. CSK आणि RCB यांनी आपापल्या संघात बदल केल्याचे सोशल मीडियावर जाहीर केले..चेन्नई सुपर किंग्सला आयपीएलच्या या पर्वात दुखापतींचा सामना करावा लागला आहे. आयुष म्हात्रे, खलिल अहमद, जेमी ओव्हरटन आदी खेळाडूंना स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली. त्यात CSK ने आज खलिल अहमदची रिप्लेसमेंट जाहीर केली आणि त्याच्या जागी कुलदीप यादव ( Kuldip Yadav) याची निवड केली..खलील अहमद मांडीच्या गंभीर दुखापतीमुळे या स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने, CSK व्यवस्थापनाने कुलदीप यादवला त्याच्या ३० लाख या मूळ किमतीवर करारबद्ध केले. कुलदीप CSK च्या कॅम्पमध्ये नेट बॉलर म्हणून सराव करत होता. त्याने २०२१ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. त्याने आतापर्यंत एकूण ३ आयपीएल सामने खेळून २ बळी घेतले आहेत..तेच दुसरीकडे RCB ने नुवान तुषाराच्या जागी रिचर्ड ग्लीसनचा संघात समावेश केला आहे. इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजाला RCB ने IPL 2026 च्या उर्वरित हंगामासाठी संघात सामील केले आहे. श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाने (SLC) तंदुरुस्तीच्या कारणास्तव एनओसी (NOC) नाकारल्यामुळे तो या हंगामात खेळू शकला नाही..त्यामुळे गतविजेत्या RCB ने अनुभवी ग्लीसनला १.६ कोटी या किमतीवर करारबद्ध केले आहे. त्याने सहा आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामने खेळले आणि त्यात ९ विकेट्स घेतल्या. २०२४ व २०२५ च्या आयपीएलमध्ये त्याने अनुक्रमे CSK व मुंबई इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व केले होते.