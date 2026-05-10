IPL 2026 Playoff : मुंबई इंडियन्स स्पर्धेबाहेर! शेवटच्या षटकात थरार अन् RCBचा रोमहर्षक विजय; POINT TABLE मध्ये अव्वल स्थानी झेप

IPL 2026 points table after RCB vs MI : मुंबई इंडियन्स आणि विजय... यांच्यामध्ये कृणाल पांड्या ( Krunal Pandya) उभा राहिला आणि गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला विजय मिळवून दिला. कॉर्बिन बॉशने चार विकेट्स घेऊन सामन्यात रंगत निर्माण केली होती, त्यात तिलक वर्माने सीमारेषेवर अफलातून झेल घेऊन MI ला सामन्यात पुनरागमन करून दिले होते. पण, RCB ने या विजयासह इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या गुणतालिकेत अव्वल क्रमांकावर झेप घेतली. पण, ११ सामन्यांतील आठव्या पराभवामुळे MI स्पर्धेबाहेर फेकला गेला आहे. प्ले ऑफच्या शर्यतीतून लखनौ सुपर जायंट्सनंतर मुंबई इंडियन्सही बाहेर पडले आहेत. .प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी महत्त्वाच्या सामन्यात मुंबईला ७ बाद १६६ धावांपर्यंत पोहोचता आले. भुवनेश्वर कुमारने पहिल्या दोन षटकांत तीन धक्के देताना मुंबईची अवस्था ३ बाद २८ अशी केली. रायन रिकल्टन ( २), रोहित शर्मा ( २२) व सूर्यकुमार यादव ( ०) यांना भुवीने माघारी पाठवले. तिलक वर्मा व नमन धीर यांनी चौथ्या विकेटसाठी ८२ धावांची भागीदारी करताना मुंबईचा डाव सावरला. नमन ३२ चेंडूंत ४७ धावांवर माघारी परतला. ९ धावांवर जीवदान मिळालेल्या तिलकने ४२ चेंडूंत ५७ धावांची खेळी केली. भुवनेश्वरने त्याची विकेट मिळवून ४-०-२३-४ अशी स्पेल संपवली..भुवनेश्वरने IPL 2026 मध्ये २१ विकेट्स घेताना पर्पल कॅप नावावर केली. विल जॅक्स ( १०) व राज वाबा ( १६) यांना मोठी खेळी करता न आल्याने मुंबईला १६६ धावांपर्यंत पोहोचता आले. प्रत्युत्तरात जेकब बेथेलने पहिल्या दोन चेंडूंवर दीपक चहरला चौकार खेचून RCB ला चांगली सुरुवात करून दिली. पण, दीपकने चौथ्या चेंडूवर विराटला भोपळ्यावर झेलबाद केले. राज बावाने मिड ऑफला झेल घेतला आणि विराट सलग दुसऱ्या सामन्यात शून्यावर बाद झाला. यापूर्वी २०२२ मध्ये विराट लखनौ व हैदराबादविरुद्धच्या सलग सामन्यांत भोपळ्यावर बाद झाला होता. .फॉर्मात असलेल्या देवदत्त पडिक्कल ( १२) यालाही चहरने माघारी पाठवून RCB ला मोठा धक्का दिला. पाचव्या षटकात जेकब बेथेलचा रिटर्न झेल घेण्याची संधी चहरसाठी निर्माण झाली होती, परंतु चेंडू त्याच्यापासून थोडा दूर राहिला. पण, कॉर्बिन बॉशने त्याच्या पहिल्याच षटकात रजत पाटीदारला ( ८) बाद केल्यावर रोहितचा आनंद पाहण्यासारखा होता. पण, तो फारकाळ टिकला नाही. जेकब व कृणाल पांड्या यांनी चौथ्या विकेटसाठी अर्धशतकी भागीदारी करताना RCB ची गाडी रुळावर आणली..RCB vs MI Live: तिलक वर्माची विकेट अन् रोहित शर्मा संतापला; मुंबई इंडियन्स कसेबसे सन्मानजनक धावांपर्यंत पोहोचले Video Viral.ही जोडी तोडण्यासाठी बॉशला पुन्हा गोलंदाजीला आणले गेले आणि त्याने विकेट मिळवून दिली. जेकब २७ धावांवर बाद झाला आणि कृणालसह त्याची ५५ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. बॉशने १३ वे षटक निर्धाव फेकल्याने बंगळुरूसाठी ४२ चेंडूंत ७३ धावा असे अंतर वाढले. सहा निर्धाव चेंडू खेळल्यांतर जितेश शर्माने षटकार खेचला अन् संघाला शतकी पल्ला पार करून दिली. कृणालने माजी संघाविरुद्ध ३२ चेंडूंत अर्धशतकी खेळी केली. जितेश ( १८) याने कृणालसोबत ३२ धावा जोडल्या होत्या, पंरतु पुन्हा बॉश आडवा आला. पुढच्या चेंडूवर टीम डेव्हिडची विकेट घेऊन बॉशने मुंबईला सामन्यात पुनरागमन करून दिले. बॉशने ४-१-२६-४ अशी स्पेल संपवली..सामना २४ चेंडू ३६ धावा असा, तरीही RCB च्या बाजूने होते. १८व्या षटकात नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. अल्लाह गजनफरने टाकलेला दुसरा चेंडू कृणालने षटकाराच्या दिशेने भिरकावला, परंतु नमन धीरने चेंडू टिपला. तो जातोय असे दिसताच त्याने तो तिलकच्या दिशेने फेकला, पंरतु तिलकला झेल टिपत आला नाही. त्यानंतर कृणालने दोन षटकार खेचले. पण, सहाव्या चेंडूवर तिलकने सीमारेषेवर अप्रतिम झेल घेऊन कृणालला माघारी पाठवले. कृणालने ४६ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ७३ धावांची खेळी केली..सामना १२ चेंडू १८ धावा असा कृणालने जवळ आणला होता. पण, जसप्रीतला १९वे षटक टाकण्यासाठी आणले गेले. जसप्रीतने केवळ ३ धावा देताना RCB च्या अडचणी वाढवल्या. त्यांना शेवटच्या षटकात १५ धावा हव्या होत्या. राज बावाने पहिला चेंडू वाईड टाकला आणि दुसरा चेंडू नो बॉल राहिला. फ्री हिटवर एकच धाव मिळाली आणि रसिख दार स्ट्राईकवर आला. पण वाईड चेंडूवर शेफर्डने एक धाव पूर्ण केली. ५ चेंडू १० धावा असा सामना अजूनही रंगतदार होता. तिसऱ्या चेंडूवर शेफर्डला ( ४) बाद करून बावाने सामना मुंबईच्या बाजूने झुकवला. ३ चेंडू ९ धावा हव्या असताना भुवनेश्वरने ऑफ साईडला षटकार खेचला. १ चेंडू २ धावा असा सामना जवळ आला. सलिमने शेवटच्या चेंडूवर डाईव्ह मारून दोन धावा पूर्ण केल्या आणि बंगळुरूला थरारक विजय मिळवून दिला.