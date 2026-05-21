IPL 2026 Playoff Scenario: ५ सामने, ५ स्पर्धक अन् १ जागा... अंतिम चारसाठीची 'फिनिश लाईन' कोण पार करणार?

IPL 2026 playoff qualification scenario explained: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफच्या शर्यतीत आता जबरदस्त थरार निर्माण झाला आहे. तीन संघांनी अंतिम चारमध्ये स्थान निश्चित केले असून आता उरलेल्या एका जागेसाठी पाच संघांमध्ये थेट लढत रंगणार आहे. राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट रायडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स हे पाच संघ अजूनही शर्यतीत आहेत. .विशेष म्हणजे प्रत्येक संघाचे आता फक्त एक-एक सामने शिल्लक आहेत आणि त्यामुळे प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक धाव आणि नेट रनरेट निर्णायक ठरणार आहे. RR सध्या सर्वात मजबूत स्थितीत दिसत आहेत. त्यांच्याकडे गुणांचे थोडेसे आघाडीचे गणित आहे. मात्र PBKS, KKR, CSK आणि DC यांच्यासाठी परिस्थिती ‘करो या मरो’ अशी बनली आहे. .होऊन जाऊ दे...! विराट कोहली, RCB च्या सर्व खेळाडूंना भारतीय हॉकी संघानं दिलं आव्हान; Yo-Yo Test साठी समोरासमोर येणार.उर्वरित सामने...२१ मे - गुजरात टायटन्स वि. चेन्नई सुपर किंग्स२२ मे - सनरायझर्स हैदराबाद वि. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू२३ मे - लखनौ सुपर जायंट्स वि. पंजाब किंग्स२४ मे - मुंबई इंडियन्स वि. राजस्थान रॉयल्स२४ मे - कोलकाता नाइट रायडर्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स.Which teams can qualify for IPL 2026 playoffsपंजाबला विजयासोबत नेट रनरेटची मदत लागू शकते, ते १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतातकोलकाता नाइट रायडर्ससाठी विजय अनिवार्य आणि तेही १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतातचेन्नई सुपर किंग्सला स्वतःचा विजय आणि इतर निकालांची मदत हवीदिल्ली कॅपिटल्सलाही मोठ्या फरकाने जिंकावे लागेलपण, राजस्थान रॉयल्सने सामना जिंकल्यास, हे सर्व संघ बाहेर जातील. ते थेट १६ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये.KKR ला आता मुंबई इंडियन्स व लखनौ सुपर जायंट्सवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. KKR ने १३ सामन्यांत ६ विजय व एक ड्रॉ सामन्यासह १३ गुणांची कमाई करून IPL 2026 Point Table मध्ये सहाव्या क्रमांकावर झेप घेतली. पंजाब किंग्सच्या खात्यातही १३ गुण आहेत, परंतु त्यांचा नेट रन रेट चांगला आहे. RCB, GT, SRH हे तीन संघ प्ले ऑफमध्ये पोहोचले आहेत. राजस्थान रॉयल्स १४ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.