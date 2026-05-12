IPL 2026 Play Off Scenario: गुजरात टायटन्सचा सलग पाचवा विजय! सनरायझर्स हैदराबादला नमवून POINT TABLE मध्ये अव्वल, अनपेक्षित कलाटणी

Gujarat Titans reach top of IPL 2026 points table : गुजरात टायटन्सने गोलंदाजांच्या जोरावर इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गाजवलेली दिसतेय... या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक २५ विकेट्स घेणाऱ्या संघात अव्वल स्थानी GT विराजमान आहे. त्यांच्या गोलंदाजांची ताकद काय, हे मंगळवारी आक्रमक फलंदाजांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध दिसली. कागिसो रबाडाने पॉवर प्लेमध्ये SRH चे कंबरडे मोडले आणि त्यानंतर जेसन होल्डरनेही तीन धक्के दिले. GT ने सलग पाचव्या विजयाची नोंद करताना IPL 2026 Point Table मध्ये अव्वल स्थानी झेप घेतली..प्ले ऑफच्या शर्यतीत चुरस...पहिल्या सहा सामन्यांत केवळ ३ विजय मिळवणाऱ्या GT च्या संघात जेसन होल्डर दाखल झाल्यापासून बदल पाहायला मिळतोय. त्यांनी मागील पाचही सामन्यात विजय मिळवून अव्वल स्थानावर कब्जा करताना प्ले ऑफच्या शर्यतीला मोठी कलाटणी दिली आहे. गतविजेता RCB लाही दुसऱ्या टप्प्यात पराभवाची चव चाखावी लागली आहे आणि ते आज दुसऱ्या क्रमांकावर घसरले. SRH, PBKS हे अनुक्रमे तिसऱ्या व चौथ्या क्रमांकावर आहेत. CSK व RR अजूनही प्रत्येकी १२ गुणांसह प्ले ऑफच्या शर्यतीत आहेत..IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघात बदल... प्ले ऑफच्या शर्यतीसाठी मिळालं बळ... पुण्याच्या रामकृष्ण घोषच्या जागी एन्ट्री.साई, वॉशिंग्टन यांची फिफ्टी...प्रफुल हिंगेने पॉवर प्लेमध्ये GT ला दोन धक्के दिल्यानंतर साई सुदर्शन व वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या अर्धशतकांनी संघाला सन्मानजनक धावसंख्या गाठून दिली. साईने ४४ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांची खेळी करून Orange Cap च्या शर्यतीत अव्वल स्थान पटकावले. वॉशिंग्टनने ३३ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारासह ५० धावांची नाबाद खेळी केली. गुजरातने ५ बाद १६८ धावा केल्या. लक्ष्य माफक वाटत असले तरी कागिसो रबाडाने पहिल्याच स्पेलमध्ये SRH ला बॅकफूटवर फेकले. मोहम्मद सिराजने पहिल्याच षटकात ट्रॅव्हिस हेडला भोपळ्यावर पाठवले..कागिसो रबाडाची भन्नाट स्पेल...त्यानंतर रबाडाच्या वेगवान माऱ्यासमोर हैदराबादच्या फलंदाजांनी गुडघे टेकले. गोलंदाजीला पोषक खेळपट्टीवर रबाडाने चतुराईने मारा केला. त्याने अभिषेक शर्माला ( ६) त्रिफळाचीत केले आणि त्यानंतर इशान किशनची ( ११) विकेट मिळवली. रवीचंद्रन स्मरणला ( ९) फलंदाजीला वरच्या क्रमांकावर पाठवले खरे, परंतु रबाडासमोर तोही टिकला नाही. रबाडाने त्याची स्पेल ४-०-२८-३ अशी पूर्ण केली. रबाडाने यंदाच्या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक १६ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर १२ विकेट्स घेणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारचा नंबर येतो..जेसन होल्डरचा पलटवार...सलिल अरोरा ( १६) आणि हेनरिच क्लासन यांची २४ धावांची भागीदारी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या प्रसिद्ध कृष्णाने तोडली आणि हैदराबादचा निम्मा संघ ५६ धावांत तंबूत परतला. पुढच्याच षटकात जेसन होल्डरच्या हाफ लेंथ चेंडूवर क्लासनला ( १४ ) पूल शॉट मारण्यास भाग पाडले आणि बटलरने आणखी एक सुरेख झेल टिपला. त्याच षटकात नितीश कुमार रेड्डीला ( २) माघारी पाठवून होल्डरने गुजरातचा विजय निश्चितच केला. आता केवळ औपचारिकता शिल्लक राहिलेली. राशिद खानने शेवटची विकेट घेऊन हैदराबादला १४.५ षटकांत ८६ धावांवर गुंडाळले आणि ८२ धावांनी विजय पक्का केला. गुजरातचा हा आयपीएल इतिहासातील धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा विजय ठरला.