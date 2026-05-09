IPL 2026 Point Table: राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचणार? SRH, KKR, CSK कडून हवीय मदत... जाणून घ्या गमतीदार गणित

Rajasthan Royals Playoff Chances Explained: राजस्थान रॉयल्सचा गुजरात टायटन्सकडून झालेला पराभव त्यांच्या प्लेऑफच्या समीकरणाला मोठा धक्का देणारा ठरला आहे. RR आता पाचव्या स्थानावर घसरले असून त्यांचे भवितव्य केवळ स्वतःच्या विजयांवर नाही, तर इतर संघांच्या निकालांवरही अवलंबून आहे.
How Rajasthan Royals can qualify for IPL 2026 playoffs

Swadesh Ghanekar
How Rajasthan Royals can qualify for IPL 2026 playoffs? गुजरात टायटन्ससाठी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील शनिवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विजय ठरला. त्यांनी जयपूरमध्ये राजस्थान रॉयल्सवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवताना ७७ धावांनी बाजी मारली आणि गुणतालिकेत दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. या दणदणीत विजयासह गुजरातने त्यांचा नेट रन रेन ०.२२८ असा सुधारला आणि थेट सनरायझर्स हैदराबादला ( १४ गुण) टक्कर द्यायला पोहोचले. RR ची पाचव्या स्थानावर घसरण झाली आणि आता त्यांना प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी SRH, KKR व CSK च्या मदतीची गरज आहे.

