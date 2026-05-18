IPL 2026 PLAYOFF SCENARIO: सनरायझर्स हैदराबादचा विजय, पण गुजरात टायनट्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचले? 'बाय वन गेट वन' ऑफर

GT Enter Playoffs After SRH Win over CSK : सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सोमवारी चेन्नई सुपर किंग्सवर विजय मिळवला. या निकालसह SRH ने १६ गुणांसह स्वतःसह गुजरात टायटन्सचेही प्ले ऑफमधील स्थान पक्के केले. म्हणजे गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूनंतर SRH व GT हे दोन संघही प्ले ऑफमध्ये पोहोचले. आता एका स्थानासाठी तीन संघ अजूनही शर्यतीत आहेत. पण, हैदराबादच्या विजयाचा गुजरातला फायदा कसा झाला आणि ते कोणत्या निकषावर प्ले ऑफमध्ये पोहोचले?.२०१३ पासून चेन्नईमध्ये CSK विरुद्ध सलग पाच सामने गमावल्यानंतर, SRH ने चेपॉकमध्ये सलग दुसरा विजय मिळवला. आयपीएलच्या एका हंगामात SRH ने CSK वर दुहेरी विजय मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. चेन्नईच्या १८१ धावांच्या लक्षाचा पाठलाग करताना ट्रॅव्हिस हेड ( ६) व अभिषेक शर्मा ( २६) हे स्वस्तात माघारी परतले. पण, त्यानंतर इशान किशन व हेनरिच क्लासन ही जोडी उभी राहिली. कोणतेही जोखीमभरे फटके न मारता, त्यांनी टायमिंग शॉट खेळले. या दोघांच्या ७५ धावांच्या भागीदारीने हैदराबादला सामन्यात पुनरागमन करून दिले..क्सासन २६ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४७ धावांवर यष्टिचीत झाला. संजू सॅमसन याने वाऱ्याच्या वेगाने बेल्स उडवल्या. नितीश कुमार रेड्डी ७ चेंडूंत ११ धावा करून माघारी परतला. पण, इशान मैदानावर उभा होता. त्याने ४७ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ७० धावा केल्या. तो बाद झाला तेव्हा हैदराबादला फक्त ६ धावा हव्या होत्या आणि सलिल अरोरा ( १०) व आर स्मरण ( ५) यांनी त्या केल्या. हैदरबादाने १९ षटकांत ५ बाद १८१ धावा करून विजय पक्का केला. .हैदराबादचा विजय अन् गुजरात प्ले ऑफमध्येगतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १८ गुणांसह प्ले ऑफमधील जागा पक्की केलीच होती. ते १३ सामन्यांत ९ विजय मिळवून गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहेत. आज सनरायझर्स हैदराबादने १३ सामन्यांतील त्यांचा ८ वा विजय पक्का केला आणि गुणसंख्या १६ केली. गुजरात टायटन्स आधीच १६ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होतेच. SRH ने १६ गुण कमावल्याने GT चेही प्ले ऑफमधील स्थान पक्के झाले. कारण, गुणतालिकेतील स्थिती पाहता आता १६ गुण हे प्ले ऑफसाठी पुरेसे आहेत. पण, हैदराबाद व गुजरात वगळता अन्य संघ या गुणांच्या पुढे जाऊ शकत नाहीत..म्हणजेच पंजाब किंग्सच्या खात्यात १३ गुण आहेत आणि ते १५ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात. चेन्नई सुपर किंग्सचा हा १३व्या सामन्यातील ७ वा पराभव ठरला आणि शेवटचा सामना जिंकून ते १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकतील. राजस्थान रॉयल्सचे दोन सामने शिल्लक आहेत आणि ते १६ गुणांपर्यंत पोहचू शकतात. याचाच अर्थ एका जागेसाठी आता RR ची दावेदारी मजबूत आहे. म्हणजे १६ गुणांमुळे हैदराबासह गुजरातही प्ले ऑफमध्ये पोहोचले.