IPL 2026 Playoff Scenario : पंजाब किंग्सचा सलग पाचवा पराभव! मुंबई इंडियन्सने सर्व गणित बिघडवले; CSK, RR यांना दिली आयती संधी

Punjab Kings qualification chances in IPL 2026: पंजाब किंग्सने पुन्हा एकदा त्यांच्या चाहत्यांना निराश केले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या टप्प्यात Point Table वर अव्वल असलेला हा संघ, आता प्ले ऑफच्या शर्यतीत टिकण्यासाठी संघर्ष करताना दिसतोय. मुंबई इंडियन्सने गुरुवारी तिलक वर्मा आणि शार्दूल ठाकूरच्या भन्नाट कामगिरीच्या जोरावर विजय मिळवला. PBKS चा हा सलग पाचवा पराभव ठरला आणि ते १२ सामन्यांत १३ गुणांसह चौथ्या स्थानावरच राहिले. त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्स व राजस्थान रॉयल्स हे प्रत्येकी १२ गुण असलेल्या संघाल आता प्ले ऑफमध्ये शिरण्याची आयती संधी मिळाली आहे. या दोन्ही संघांचे प्रत्येकी ३ सामने शिल्लक आहेत. .PBKS ने सुरुवात व शेवट चांगला केला... पहिल्या विकेटसाठी प्रियांश आर्य ( २२) व प्रभसिमनर सिंग यांच्या ५० धावांच्या भागीदारीनंतर मुंबईच्या गोलंदाजांनी मधल्या षटकांत पुनरागमन केले. शार्दूल ठाकूरने अर्धशतकवीर प्रभसिमरन ( ५७) सह चार विकेट्स घेतल्या. त्यात राज बावा व कॉर्बिन बॉश यांनी धक्के दिले. त्यामुळे १ बाद १०७ वरून पंजाबची अवस्था ७ बाद १४० अशी झाली होती. शेवटच्या तीन षटकांत पंजाबने ६० धावा चोपल्या. अझमतुल्लाह ओमारझईने १७ चेंडूंत ३८ धावांची खेळी करून पंजाबच्या फलंदांजाना बळ दिले. विष्णू विनोदने ८ चेंडूंत १५ व झेव्हियर बार्टलेटने ७ चेंडूंत १८ धावांची नाबाद खेळी केली. पंजाबने ८ बाद २०० धावा केल्या..PBKS vs MI Live : शार्दूल ठाकूरची 'स्टम्प' तोड गोलंदाजी! पंजाबने ३३ धावांत गमावले ६ फलंदाज; 'लॉर्ड'च्या ४ विकेट्सने फिरली मॅच Video.मुंबईने आजच्या सामन्यात पाच झेल टाकले आणि चारवेळा क्षेत्ररक्षणात ढिसाळपणा दाखवला. आयपीएलच्या एका सामन्यातील ही सर्वात खराब कामगिरी होती. पंजाने ८ वेळा २०० धावांपर्यंत मजल मारली आहे. दीपक चहरने दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना रायन रिकल्टनने आक्रमक फटकेबाजी केली. दुसऱ्या बाजूने रोहित शर्मा सावध खेळ करताना दिसला. सहा षटकांत बिनबाद ५९ धावा करणाऱ्या मुंबईला सातव्या षटकात धक्का बसला. अझमतुल्लाहने संथ चेंडूवर रिकल्टनला चुकीचा फटका मारण्यास भाग पाडले. रिकल्टन २३ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ४८ धावांवर माघारी परतला..नमन धीरच्या बाबतीत, आज काही चांगलं घडताना दिसले नाही. प्रभसिमरनचा सोपा झेल टाकणारा नमन अवघ्या ९ धावांवर मार्को यान्सेनच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. युझवेंद्र चहलने त्याच्या दुसऱ्या षटकात रोहितला ( २५) बाद करून पंजाबसमोरील मोठी अडचण दूर केली. रोहितचा त्रिफळा उडवल्यावर चहलचं सेलिब्रेशन पाहण्यासारखं होतं. तिलक वर्मा व शेरफाने रदरफोर्ड यांच्यावर सर्व मदार होती आणि मुंबईला ३६ चेंडूंत ८० धावा अजूनही हव्या होत्या. १५ व्या षटकात अर्शदीप सिंगने चांगला मारा केला आणि तिलक वर्माचा झेल उडाला होता. पण, मार्को यान्सेनला डाईव्ह मारूनही झेल टिपता आला नाही..तिलकने पंजाबचे टेंशन वाढवले होते आणि मुंबईला अजूनही ५ षटकांत ७२ धावा हव्या होत्या. तीन षटकांत १२ धावा देत रोहितची विकेट घेणाऱ्या युझवेंद्रला त्याच्या चौथ्या व डावातील १६ व्या षटकात तिलकने टारगेट केले आणि २० धावा कुटल्या. त्याची स्पेल ४-०-३९-१ अशी संपली. त्यामुळे मुंबईसाठी २४ चेंडूंत ५२ धावा असे लक्ष्य कमी झाले. अझमतुल्लाहने १७व्या षटकात ६१ ( ४२ चेंडू) धावांची भागीदारी तोडली आणि रदरफोर्ड १२ चेंडूंत २० धावांवर झेलबाद झाला. अझमतुल्लाने फक्त दोन धावा त्या षटकात दिल्या आणि ४-०-३६-२ अशी स्पेल संपवली. .तिलक मैदानावर असल्याने मुंबईच्या आशा जीवंत होत्या आणि त्यानेही २५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने यान्सेनच्या १८व्या षटकात २२ धावा कुटल्या. अर्शदीपने १९व्या षटकात १३ धावा दिल्याने मुंबईला शेवटच्या षटकात १५ धावाच करायच्या होत्या. विल जॅक्सने पहिलाच चेंडू षटकार खेचून सामन्याचा निकाल स्पष्ट केला होता. ३ चेंडू ८ धावा असा अजूनही चुरशीचा रंगला होता. पण, तिलकने चौथा आणि पाचवा चेंडू सीमापार भिरकावला आणि मुंबईचा ६ विकेट्सने विजय पक्का केला. तिलकने ३३ चेंडूंत ६ चौकार व ६ षटकारांसह नाबाद ७५ धावा केल्या, तर विल जॅक्स १० चेंडूंत २४ धावांवर नाबाद राहिला. मुंबईने १९.५ षटकांत ४ बाद २०५ धावा केल्या.