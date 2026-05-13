IPL 2026 Playoff Scenario: विराट कोहलीचा झंझावात अन् RCB गुणतालिकेत अव्वल! KKR चे आव्हान संपले का? जाणून घ्या समीकरण

KKR playoff equation after defeat to RCB : गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये बुधवारी कोलकाता नाइट रायडर्सवर विजय मिळवला. RCB ने हा विजय मिळवून IPL 2026 Point Table मध्ये अव्वल स्थानी झेप घेतली आणि प्ले ऑफच्या शर्यतीत मजबूत आघाडी मिळवली. पण, KKR ची विजयी मालिका चार सामन्यानंतर संपुष्टात आल्याने त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संकटात सापडले आहे. विराट कोहलीच्या नाबाद शतकाने हा सामना गाजला. .अंगकृश रघुवंशीने सावरले...अंगकृश रघुवंशी KKR चा संकटमोचक ठरला. फिन अॅलन ( १८) व अजिंक्य रहाणे ( १९) हे सलामीवीर लगेच माघारी परतले. पण, अंगकृशने तिसऱ्या विकेटसाठी कॅमेरून ग्रीन ( ३२) याच्यासह ४३ चेंडूंत ६२ धावा जोडल्या आमि नंतर रिंकू सिंगसह ७६ धावांची भागीदारी केली. अंगकृश ४६ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ७१ धावांवर माघारी परतला. रिंकू २९ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारासह ४९ धावांवर नाबाद राहिला. कोलकाताने ४ बाद १९२ धावा केल्या..विराटचे सेलिब्रेशनसलग दोन सामन्यांत भोपळ्यावर माघारी परतणाऱ्या विराट कोहलीने पहिली धाव घेताच सेलिब्रेशन केले. पण, जेकब बेथेल ( १५) चौथ्या षटकात कार्तिक त्यागीच्या चेंडूवर कॉट अँड बोल्ड राहिला. विराटने चांगली फटकेबाजी करताना चाहत्यांना फॉर्मात परतल्याचा आनंद दिला. रोव्हमन पॉवेलने त्याचा झेल टाकल्यानंतर चाहत्यांची रिअॅक्शन पाहण्यासाठी होती. त्यांनी जणून सुटकेचा निश्वास टाकला... त्यानंतर विराटने मारलेला खणखणीत षटकार, उल्लेखनीय होता..देवदत्त पडिक्कल आणि विराट यांनी KKR च्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. ग्रीनच्या चेंडूवर पडिक्कलचा झेल उडाला होता, परंतु वैभव अरोराने सोपा झेल टाकला. KKR ला आजच्या सामन्यात या दोन चुका महागात पडल्या. विराटने आयपीएलच्या याही पर्वात ४०० धावांचा टप्पा ओलांडला आणि आयपीएलच्या सर्वाधिक १२ पर्वात ४०० हून अधिक धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. त्यानंतर सुरेश रैना, रोहित शर्मा व शिखर धवन, यांनी प्रत्येकी ९ डावांत हा टप्पा ओलांडला होता. विराटने ३२ चेंडूंत त्याचे यंदाच्या पर्वातील चौथे अर्धशतक पूर्ण केले आणि RCB ला शतकी पल्लाही गाठून दिला..विराट व देवदत्त यांच्या ५९ चेंडूंत ९२ धावांच्या भागीदारीला कार्तिकने ब्रेक लावला. १४व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर अजिंक्यने कव्हर्सवर सुरेख झेल टिपला. देवदत्त २७ चेंडूंत ७ चौकारांसह ३९ धावांवर माघारी परतला. टीम डेव्हिड ( २) व रजत पाटीदार ( ११) स्वस्तात माघारी परतले. विराट कोहली ६० चेंडूंत ११ चौकार व ३ षटकारांसह १०५ धावांवर नाबाद राहिला. जितेश शर्माने नाबाद ८ धावा करताना बंगळुरूला १९.१ षटकांत ४ बाद १९४ धावा करून दिल्या आणि हा सामना ६ विकेट्सने RCB ने जिंकला. . प्ले ऑफ समीकरण... RCB ने १२ सामन्यांत ८ विजय मिळवून १६ गुण व सरस नेट रन रेटच्या जोरावर टॉपरचा मान मिळवला. KKR चा हा ११ सामन्यांतील सहावा पराभव ठरला आणि त्यांची गुणसंख्या ९ आहे. उर्वरित तीन सामने जिंकून ते १५ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतात आणि सध्याची गुणतालिका पाहिल्यास १५ गुणांसह प्ले ऑफचे तिकीट अशक्य आहे. त्यामुळे KKR चेही आव्हान संपल्यात जमा झाले आहे. गुजरात टायटन्सचे १६ गुण, सनरायझर्सचे १४ व पंजाब किंग्सचे १३ गुण आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.