IPL 2026 PLAYOFF SCENARIO: दोन संघांचे गुण अन् नेट रन रेट समान राहिले तर काय? चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या पेचात अडकलेत

What happens if two IPL teams have same points and net run rate? इंडियन प्रीमियर लीग २०२६च्या साखळी फेरीच्या शेवटच्या आठवड्यात प्लेऑफची शर्यत चुरशीची झाली आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू वगळता कोणताही संघ अद्याप पात्र ठरलेला नाही. गुणतालिका केवळ गुणांच्या बाबतीतच नव्हे, तर नेट रन रेटच्या बाबतीतही रंगतदार झाली आहे. प्रत्येकी १२ सामने खेळल्यानंतर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि राजस्थान रॉयल्स (RR हे नेट रन रेटच्या (NRR) बाबतीत समान पातळीवर आहेत..CSK आज चेन्नई येथे सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) विरुद्ध हंगामातील १३ व्या सामन्यासाठी मैदानात उतरणार आहेत. या सामन्यापूर्वी CSK, RR या दोन्ही संघांचे १२ गुण (सहा विजय, सहा पराभव) असून नेट रन रेट (NRR) ०.०२७ आहे. पण, CSK गुणतालिकेत ५ व्या स्थानावर आहे आणि RR ६ व्या स्थानावर आहे. या दोन्ही संघांनी पंजाब किंग्स (PBKS) पेक्षा एक सामना कमी खेळला आहे. CSK आणि RR ने त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले, तर ते चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर १६ गुणांसह बरोबरीत असतील आणि त्यांच्यापैकी फक्त एकच संघ पात्रतेच्या शर्यतीत असेल.१४ व्या सामन्यानंतरही NRR सारखाच राहिला, तर काय?.MS Dhoni आज 'इम्पॅक्ट प्लेअर' म्हणून खेळणार होता, परंतु असं काहीतरी घडलं की...! त्यात, R Ashwin च्या ट्विटने खळबळ.IPL Playing Conditions - Full Textआयपीएलच्या खेळण्याच्या नियमांमधील कलम १६.१० नुसार, दोन संघांचे गुण आणि नेट रन रेट (NRR) समान असण्याच्या दुर्मिळ परिस्थितीत, प्रति चेंडू घेतलेल्या विकेट्सचे प्रमाण अधिक असलेला संघ पात्र ठरेल. त्यातही बरोबरी झाल्यास तालिकेत वरच्या स्थानावर राहिलेला आणि पात्र ठरणारा संघ निश्चित करण्यासाठी ड्रॉ काढला जाईल.१६.१०.२.२ कलम काय सांगतो? हंगामादरम्यान समान गुण आणि समान विजय असलेले संघ असतील, तर अशा परिस्थितीत ज्या संघाचा नेट रन रेट जास्त असेल, त्या संघाला वरचे स्थान दिले जाईल.१६.१०.२.३ कलम काय सांगतो? नेट रन रेटच्या गणनेनंतरही संघ समान पातळीवर असतील, तर ज्या हंगामात निकाल लागलेल्या सामन्यांमध्ये टाकलेल्या प्रत्येक योग्य चेंडूमागे जास्त बळी घेणाऱ्या संघाला उच्च स्थान दिले जाईल.१६.१०.२.४ कलम काय सांगतो? नियमित हंगामाच्या शेवटीही गुण समान राहिल्यास, संघाचे स्थान चिठ्ठी टाकून निश्चित केले जाईल.१६.१०.३ कलम १६.१० मधील 'सामने' या उल्लेखांमध्ये प्ले-ऑफ सामन्यांचा समावेश असणार नाही..याचा अर्थ, ज्या संघांचे एका हंगामात त्यांनी टाकलेल्या चेंडूंच्या तुलनेत घेतलेल्या बळींचे प्रमाण चांगले असेल, ते पात्र ठरतील. हा नियम केवळ जास्त बळी घेणाऱ्या संघालाच नाही, तर बळी घेण्याचा दर चांगला असलेल्या संघालाही लागू होतो. थोडक्यात, लीग टप्प्यात संघाने घेतलेल्या बळींची संख्या त्यांनी टाकलेल्या चेंडूंच्या संख्येने विभागली जाते..IPL 2026 CSK Playoff Scenario : चेन्नई सुपर किंग्सचे १६ गुण झाले तरी...; RCB, MI च्या मदतीशिवाय प्ले ऑफ खेळणे अवघड....Why CSK Are Ahead Of RR Right Now?NRR ची गणना तक्त्यात दाखवलेल्या आकड्यांपलीकडे जाते.अधिकृत तक्त्यात चार दशांश स्थळांपर्यंतची माहिती असली तरी, वास्तविक संख्येत त्याहून अधिक दशांश स्थळे असतात. उदाहरणार्थ, सध्या NRR मध्ये CSK चा संघ (CSK 0.0270247695415129, RR 0.02670848420776258) याच नियमानुसार RR पेक्षा पुढे आहे.