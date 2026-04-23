IPL 2026 Point Table: संजू सॅमसनचे शतक अन् CSK ची मुंबईत घुसून दादागिरी! आयपीएलमधील सर्वात मोठा विजय, गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Marathi Updates: चेन्नई सुपर किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये गुरुवारी मुंबई इंडियन्सवर दणदणीत विजयाची नोंद केली. संजू सॅमसनच्या विक्रमी शतकानंतर अकिल होसैने ४ विकेट्स घेत यजमान मुंबईला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. या विजयासह CSK ने IPL 2026 Point Table मध्ये मोठी झेप घेतली आणि ते पाचव्या क्रमांकावर आले आहे. MI ला मात्र नेट रन रेटमध्ये जबरदस्त फटका बसला आहे..संजूने CSK च्या धावांची जबाबदारी एकट्याच्या खांद्यावर उचलली. त्याने ५४ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह नाबाद १०१ धावा केल्या. आयपीएलमधील हे त्याचे पाचवे शतक ठरले, तर CSK कडून दुसरे. यंदाच्या पर्वात दोन शतकं झळकावणारा तो पहिलाच खेळाडू ठरला, २०१८ नंतर CSK साठी एकाच पर्वात दोन शतक करणारा तो शेन वॉटसननंतर दुसरा फलंदाज ठरला. संजूला ऋतुराज गायकवाड ( २२), डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ( २१), कार्तिक शर्मा ( १८) व जेमी ओव्हरटन ( १५) यांनी चांगली साथ दिली..MI vs CSK Live: चल, जा आता नाहीतर! Tilak Varma अन् जेमी ओव्हरटन यांच्यात बाचाबाची; वानखेडेवर राडा, प्रेक्षकांचा कल्ला.. Video Viral. मुंबई्च्या अल्लाह गजनफर व अश्वनी कुमार यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. विजयासाठी २०८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईला अपेक्षित सुरुवात करता आली नाही. त्यांचे ३ फलंदाज ११ धावांवरच माघारी परतले होते. क्विंटन डी कॉक ( ७), दानिश मालेवर ( ०) व नमन धीर ( ०) हे माघारी परतले. अकिलने दोन फलंदाजांना भोपळ्यावर पाठवले, तर डी कॉकची विकेट मुकेश चौधरीने घेतली..सूर्यकुमार यादव व तिलक वर्मा यांनी चौथ्या विकेटसाठी ७३ धावा जोडून आशा कायम राखल्या होत्या.पण, अकिलने इथेही घात केला. ऋतुने गोलंदाजी बदल करून अकिलला पुन्हा गोलंदाजीला बोलावले आणि त्याने तिलकचा ( ३७) त्रिफळा उडवला. त्यानंतर मुंबईला पटापट झटके बसले. हार्दिक पांड्या ( १) अपयशी ठरला. नूर अहमदने सलग दोन चेंडूंवर हार्दिक व शेरफन रदरफर्ड यांना माघारी पाठवले. त्यानंतर अकिलने सूर्याला ( ३५) माघारी पाठवून सामन्याचा निकाल निश्चित केला..MI चा संपूर्ण संघ १०४ धावांवर तंबूत परतला आणि चेन्नईने १०३ धावांनी हा सामना जिंकला. हा चेन्नईचा आयपीएल इतिहासातील सर्वात मोठा विजय ठरला, तर मुंबईचा हा सर्वात मोठा पराभव ठरला. अकीलने चार, नूरने दोन विकेट्स घेतल्या.