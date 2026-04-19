IPL 2026 Point Table: अपराजित पंजाब किंग्स! अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत; लखनौ सुपर जायंट्सची अवस्था काय? पाहा गुणतालिका

Punjab Kings unbeaten run IPL standings marathi Updates: पंजाब किंग्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील अपराजित मालिका कायम राखताना IPL 2026 Point Table मधील अव्वल स्थानावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे. आयपीएलच्या या पर्वातील सर्वोच्च धावसंख्या उभी केल्यानंतर पंजाब किंग्सचा पराभव अशक्यच होता. लखनौ सुपर जायंट्सची मागील कामगिरी पाहता, त्यांना विजय मिळवणे अवघडच होते. तरीही त्यांच्याकडून कडवी टक्कर पाहायला मिळाली. LSG चा हा सलग तिसरा पराभव ठरला आणि ते आठव्या क्रमांकावर कायम राहिले. .PBKS ने आयपीएल २०२६ मधील सर्वोच्च धावसंख्या आज उभी केली. LSGच्या गोलंदाजांची धु धु धूलाई करून PBKS ने ७ बाद २५४ धावांचा डोंगर उभा केला. पहिल्या षटकात विकेट गेल्यानंतरही प्रियांश आर्य ( Priyansh Arya ) व कूपर कॉनली ( Cooper Connolly ) यांनी १८२ धावांच्या विक्रमी भागीदारी केली. या आयपीएलमध्ये RCB ने ३ बाद २५० धावा ( vs CSK) चोपून आयपीएल २०२६ मधील सर्वोत्तम धावांचा विक्रम नोंदवला होता. प्रियांश ३७ चेंडूंत ४ चौकार व ९ षटकार खेचून ९३ धावांवर बाद झाला. कॉनलीने ४६ चेंडूंत ८७ धावा केल्या, त्यात ८ चौकार व ७ षटकारांचा पाऊस होता..PBKS vs LSG Live: १२ चौकार, १६ षटकार... प्रियांश आर्य, कूपर कॉनली यांचे शतक थोडक्यात हुकले, संजीव गोएंका यांनी मानले देवाचे आभार....मार्कस ( २९), नेहाल वढेरा ( १३) व शशांक सिंग ( १७) यांनी शेवटच्या षटकांत चांगली फटकेबाजी करून संघाला सर्वोच्च धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. PBKS कडून १०० हून अधिक धावांची भागीदारी करताना सर्वोत्तम रन रेटमध्ये प्रियांश व कॉनली या जोडीने चौथा क्रमांक पटकावला. त्यांनी १३.६५ च्या रन रेटने ८० चेंडूंत १८२ धावा जोडल्या. या सामन्यात पहिल्या डावात २१ षटकार खेचले गेले आणि त्यांनी २०१३ मध्ये RCB ने PWI विरुद्धच्या सामन्यात २१ षटकार लागले होते. सर्वाधिक २४ षटकारांचा विक्रम पंजाब किंग्सच्या ( वि. कोलकाता, २०२४) नावावर आहे..Highest run-rate for a 100-plus stand for PBKS15.91 - 130*(49)- डेव्हिड मिलर, आर सतीश विरुद्ध RCB, मोहाली, 201313.73 - 119*(52) - लियाम लिव्हिंगस्टोन, जितेश शर्मा विरुद्ध MI, मोहाली, 202313.69 - 105(46) - दीपक हुडा, केएल राहुल विरुद्ध RR, मुंबई WS, 202113.65 - 182(80) - प्रियांश आर्य, कूपर कॉनोली विरुद्ध LSG, मुल्लानपूर, 202612.87 - 206(96)- ॲडम गिलख्रिस्ट, शॉन मार्श विरुद्ध RCB, धर्मशाला, 2011Highest innings total for PBKS262/2 विरुद्ध KKR, कोलकाता, 2024254/6 विरुद्ध LSG, मुल्लानपूर, 2026245/6 विरुद्ध SRH, हैदराबाद, 2025243/5 विरुद्ध GT, अहमदाबाद, 2025236/5 विरुद्ध LSG, धर्मशाला, 2025 (LSG विरुद्ध कोणत्याही संघाची यापूर्वीची सर्वोच्च धावसंख्या)( पहिली धावसंख्या ही लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करताना झाली, तर इतर चार प्रथम फलंदाजी करताना झाल्या आहेत ). LSG ने आज रणनीती बदलताना आयुष बदोनी व मिचेल मार्श यांना सलामीला वाठवले. आयुषने त्याचे काम चोख बजावताना २१ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ३५ धावांची खेळी केली आणि मार्शसोबत पहिल्या विकेटसाठी ६ षटकांत ६१ धावा जोडल्या. मार्श व रिषभ पंत यांनी जबाबदारीने खेळ करताना १० षटकांत संघाला १०२ धावांपर्यंत पोहोचवले, परंतु १५ ची धावगती आवश्यक असताना १० व ११ व्या षटकात मिळून LSG ला फक्त १३ धावा करता आल्या. विजय कुमार वैषाकने अप्रतिम षटक फेकली..तेच दडपण कमी करण्यासाठी मार्शने १२व्या षटकात मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु युझवेंद्र चहलच्या चेंडूवर तो झेलबाद झाला. त्याने २८ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ४० धावा केल्या. रिषभसह त्याने दुसऱ्या विकेटसाठी ३१ चेंडूंत ४८ धावा जोडल्या. पुढच्याच षटकात रिषभ ( ४३ धावा, २३ चेंडू, १ चौकार व ४ षटकार) अर्शदीप सिंगच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. या विकेटनंतर LSG ला १८+ च्या रन रेटने धावा करायच्या होत्या आणि निकोलस पूरनही ( ९) अपयशी ठरला आणि धावांचा पाठलाग करण्यासाठी लागणारी धावगती २५ पर्यंत पोहोचली. मुकुल चौधरी व एडन मार्करम यांनी अर्धशतकी भागीदारी करून संघाला दोनशे धावांपर्यंत पोहोचवले. शशांक सिंगने या दोघांनाही सोपे झेल टाकून जीवदान दिले. शेवटच्या षटकात प्रभसिमरन सिंगनेही एक परतीचा झेल टाकला आणि त्यामुळे मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग नाराज दिसले. पाचव्या चेंडूवर मार्करम २२ चेंडूंत ४२ धावांवर माघारी परतला अन् मुकुलसह त्याची ६० धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. लखनौने ५ बाद २०० धावा केल्या आणि पंजाबने ५४ धावांनी सामना जिंकला.