RR vs DC Live: 'चिमणी उडे, कावळा उडे'! पृथ्वी शॉ याच्यावर आली ही वेळ... सचिन, लारा यांच्यासोबत तुलना व्हायची आज तोच... Video

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Marathi Update: ऐक काळ असा होता की पृथ्वी शॉ ( Prithvi Shaw ) याची महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर व ब्रायन लारा यांच्यासोबत तुलना झाली होती. पृथ्वीने देशांतर्गत क्रिकेट गाजवले होते आणि भारतीय संघाकडून त्याला पदार्पणाची संधीही मिळालेली. पण, दुखापतीमुळे तो संघाबाहेर झाला अन् नंतर अनेक वादात अडकत गेला. त्यामुळे त्याच्यासाठी टीम इंडियाचे दरवाजे बंद झाले ते झालेच... फक्त टीम इंडियाच नव्हे, तर मुंबईच्या संघानेही त्याला गैरशिस्तीमुळे बाहेर केले, दिल्ली कॅपिटल्सनेही एका हंगामात त्याला संघात घेतले नव्हते. आपल्या खेळाने चर्चेत राहिलेला पृथ्वी आज चक्क दिल्ली कॅपिटल्सच्या डग आऊटसमोर बसून 'चिमणी उडे, कावळा उडे'खेळताना दिसला अन् नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली. .यशस्वी जैस्वाल ( ६) व वैभव सूर्यवंशी ( ४) यांना अपयश आल्यानंतर RR च्या मधल्या फळीने जबाबदारी उचलली. ध्रुव जुरेल व कर्णधार रियान पराग या जोडीने ११२ धावांची भागीदारी करून DC ला चोख प्रत्युत्तर दिले. ध्रुव ३० चेंडूंत ४२ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर आलेल्या रवींद्र जडेजानेही ( २०) चौथ्या विकेटसाठी रियानसह ५३ धावा जोडल्या. रियानच्या शतकाची राजस्थान चाहत्यांना प्रतीक्षा होती, परंतु मिचेल स्टार्कने एका षटकात जड्डू व रियान यांना माघारी पाठवले. रियान ५० चेंडूंत ८ चौकार व ५ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली. त्यानंतर डोनोव्हन परेराने मोर्चा सांभाळला आणि त्याने १४ चेंडूंत नाबाद ४७ धावा चोपल्या. राजस्थानने ६ बाद २२५ धावा केल्या..पथून निसंकाने पुनरागमनाचा सामना गाजवताना २४ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले आणि लोकेश राहुलसह पॉवर प्लेमध्ये दिल्लीला ७० धावांपर्यंत पोहोचवले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा लोकेशनेही अर्धशतक पूर्ण केले होते आणि दिल्लीने १२ चेंडूंत १ बाद १३८ धावा केल्या होत्या..RR vs DC Live: रवींद्र जडेजाने 'बॅट'उगारली, कुलदीप यादवने दिला धक्का... नेमकं काय घडलं? Viral Video ची चर्चा... .दरम्यान, पृथ्वी शॉ याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. आयपीएल २०२४ नंतर परतलेल्या पृथ्वीला दिल्लीने मुळ रकमेत आपल्या ताफ्यात घेतले. पण, एकही सामना खेळण्याची संधी अद्याप दिलेली नाही. त्याने आयपीएलमध्ये ७९ सामन्यांत १८९२ धावा केल्या आहेत. त्याचा कामगिरीचा आखेल उतरताच राहिल्याने आज त्याच्यावर ही वेळ आल्याची चर्चा रंगली आहे.