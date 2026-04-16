MI vs PBKS Live: क्विंटन डी कॉकचे शतक, मोडला MS Dhoni चा विक्रम! युझवेंद्र चहलची एक चूक अन् पंजाब किंग्सच्या मेहनतीवर पाणी

Mumbai Indians vs Punjab Kings Cricket Updates: मुंबई इंडियन्सने २ बाद १२ धावसंख्येवरून पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात जबरदस्त पुनरागमन केले. अर्शदीप सिंगने दोन चेंडूंत मुंबईच्या दोन फलंदाजांना माघारी पाठवले. नमन धीरही १० धावांवर बाद झाला असता, परंतु युझवेंद्र चहलने सोडलेला झेल पंजाबला महागात पडला. नमन आणि क्विंटन डी कॉक यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करून मुंबईला मजबूत स्थितीत आणले. क्विंटनने पंजाबच्या गोलंदाजांना चांगला चोप देताना शतक पूर्ण केले आणि महेंद्रसिंग धोनीचा विक्रम मोडला. .रोहित शर्माच्या गैरहजेरीत संधी मिळालेल्या क्विंटन डी कॉकने चांगला खेळ करताना २ बाद १२ धावा, अशी अवस्था झालेल्या MI चा डाव सावरला. अर्शदीप सिंगने PBKS ला दमदार सुरूवात करून दिली आणि दुसऱ्याच षटकात रायन रिकेल्टन ( २) व सूर्यकुमार यादव ( ०) यांना सलग चेंडूवर माघारी पाठवले. सूर्याचा उल्लेखनीय झेल टिपणाऱ्या युझवेंद्र चहलने पाचव्या षटकात नमन धीरचा सोपा झेल टाकला नसता, तर चित्र आणखी गंभीर दिसले असले. अर्शदीपने पंजाबकडून आयपीएलमध्ये १०० विकेट्सचा टप्पा ओलांडला. यानंतर पंजाबकडून पीयुष चावलाने ८४ विकेट्स घेतल्या आहेत..क्विंटनलाही रन आऊट करण्याची आयती संधी श्रेयसने गमावली आणि त्याने थ्रो केलेला चेंडू शशांक सिंगच्या डोक्यावर आदळला. त्यामुळे त्याला मैदान सोडावे लागले. क्विंटन व नमन यांनी मुंबईच्या डावारा आकार दिला आणि झटपट अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. युझवेंद्रच्या पहिल्याच षटकात नमनने १९ धावा कुटल्या. क्विंटनने २८ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले. ही त्याची या पर्वातील पहिलीच मॅच आहे आणि त्याने नमनसह ५५ चेंडूंत शतकी भागीदारी पूर्ण केली. आयपीएलच्या या पर्वात पंजाबचे गोलंदाज प्रथमच दडपणाखाली दिसले..क्विंटन डी कॉकने आज MS Dhoni चा विक्रम मोडला. आयपीएलमध्ये यष्टिरक्षक-फलंदाजाने सर्वाधिक ५०+ धावांची खेळी करणाऱ्या यादीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर आला. क्विंटनने आज २५ वी पन्नास+ धावांची खेळी केली आणि त्याने धोनी ( २४), दिनेश कार्तिक ( २१), रिषभ पंत ( २१) व संजू सॅमसन ( २०) यांना मागे टाकले. लोकेश राहुल ( ३१) अव्वल आहे. नमनने २९ चेंडूंत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले, परंतु पुढच्याच चेंडूवर तो झेलबाद झाला. त्याने ३ चौकार व ३ षटकार खेचून ५० धावा केल्या आणि क्विंटनसह ६८ चेंडूंत १२२ धावा जोडल्या. शशांक सिंगने ही विकेट मिळवून दिली..शशांकच्या पुढील षटकात दोन खणखणीत सिक्स मारून क्विंटन शतकाजवळ पोहोचला. त्याने ५३ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांसह शतक पूर्ण केले आणि संजू सॅमसननंतर आयपीएल २०२६ च्या या पर्वातील तो दुसरा शतकवीर ठरला.