RCB vs KKR Live: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या अडचणीत वाढ, रायपूरमधून आले धक्कादायक अपडेट्स; KKR चेही टेंशन वाढले

Will rain affect Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर विराजमान आहेत. असे असले तरी त्यांचे प्ले ऑफचे तिकीट अजून निश्चित झाले नाही आणि आज कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध विजय मिळवून ते प्ले ऑफच्या जवळ पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. KKR ही ९ गुणांसह अजूनही शर्यतीत असल्याने, हा सामना वाटतो तितका सोपा नक्कीच राहणार नाही. पण, या दोन्ही संघांचं टेंशन वाढवणारी बातमी रायपूर येथून येत आहे. सायंकाळी ७.३० वाजता सामना सुरू होणार आहे, परंतु या सामन्यावर संकट ओढावलं आहे. त्यामुळे तो होणार की नाही, अशी शंका उपस्थित होत आहे..गतविजेत्या RCB ला मागील तीन सामन्यांत दोन पराभव पत्करावे लागले आहेत आणि त्यामुळे त्यांची गाडी ११ सामन्यानंतर १४ गुणांवर अडकली आहे. तेच KKR ने सलग चार विजयांची नोंद करून स्पर्धेत स्वतःला कायम राखले आहे. मात्र, KKR ला आता प्रत्येक सामना जिंकणे महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या खात्यात १० सामन्यानंतर ९ गुण आहेत आणि त्यांना उर्वरित चार सामने जिंकून १७ गुणांपर्यंत पोहोचता येणार आहे. RCB तीन विजय मिळवून २० गुणांसह प्ले ऑफचे तिकीट पक्के करतील. मात्र, आज होणाऱ्या सामन्यावर अनिश्चिततेचं सावट आहे..IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघात बदल... प्ले ऑफच्या शर्यतीसाठी मिळालं बळ... पुण्याच्या रामकृष्ण घोषच्या जागी एन्ट्री.रायपूरच्या शहीद वीर नारायण सिंग आंतरराष्ट्रीय स्टेडिमयवर हा सामना होणार आहे. पण, तेथील ताज्या अपडेट्सनुसार रायपूर येथे मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि संपूर्ण स्टेडियम झाकले गेले आहे. त्यामुळे संध्याकाळी होणाऱ्या या सामन्यावर अनिश्चिततेचं सावट आहे. हा सामना उशीराने सुरू होण्याची शक्यता सध्यातरी दिसतेय. तसे झाल्यास षटकांची संख्याही कमी होऊ शकते..पावसामुळे सामना रद्द झाल्यास काय?RCB vs KKR सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण दिला जाईल. त्यानंतर बंगळुरूचे १२ सामन्यानंतर १५ गुण होतील आणि ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहतील. कोलकाताचे ११ सामन्यानंतर १० गुण होतील. पावसामुळे रद्द होणारा कोलकाताचा हा दुसरा सामना असेल. यापूर्वी पंजाब किंग्सविरुद्धची लढत रद्द झाली होती. या निकालानंतर RCB जास्तीत जास्त १९ गुणांपर्यंत पोहोचतील, तर कोलकाताला १६ गुणांपर्यंतच पोहोचता येईल. अशात कोलकाताचा प्ले ऑफचा मार्ग खडतर झालेला असेल.