IPL 2026 : 1,52,85,09,99,296.. राजस्थान रॉयल्सचा सौदा झाला! अमेरिकेतील उद्योजकाने खरेदी केला संघ, IPL मधील सर्वात मोठी डिल

Rajasthan Royals new owners consortium details	: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL ) मधील राजस्थान रॉयल्स (RR) हा संघ Kal Somani यांच्या नेतृत्वाखालील समूहाला १.६३ अब्ज डॉलरमध्ये विकण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी एनडीटीव्ही प्रॉफिटला दिली. या समूहामध्ये वॉलमार्टचे रॉब वॉल्टन ( Rob Walton) यांचा समावेश आहे. याबाबतची औपचारिक घोषणा आज संध्याकाळी होण्याची शक्यता आहे. या करारावर स्वाक्षरी झाली असून, २०२६ च्या आयपीएल हंगामानंतर तो पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे आणि या वर्षीच्या स्पर्धेनंतर हे अधिग्रहण पूर्ण होईल..अमेरिकेत स्थायिक असलेले उद्योजक कल सोमानी यांनी एड-टेक, डेटा प्रायव्हसी, एआय गव्हर्नन्स आणि स्पोर्ट्स टेक या क्षेत्रांतील उद्योगांचे नेतृत्व केले आहे. सोमानी हे इंट्राएज, Truyo, Truyo.AI आणि अकॅडेमियन यांसारख्या जागतिक स्तरावरील दिग्गज कंपन्यांचे संस्थापक आहेत. आयपीएलच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा करार आहे. गेल्या वर्षी, टॉरेंट ग्रुपने सीव्हीसी कॅपिटल पार्टनर्सकडून गुजरात टायटन्स संघातील ६७% बहुसंख्य हिस्सा अंदाजे ५०२५ कोटी रुपयांना विकत घेतला, ज्यामुळे फ्रँचायझीचे मूल्य अंदाजे ७५०० कोटी रुपये झाले. २०२१ मध्ये ५६२५ कोटी रुपयांना संघ विकत घेतल्यानंतर, सीव्हीसी कॅपिटलने ३३% हिस्सा स्वतःकडेच ठेवला..सोमानी यांना वॉलमार्ट परिवारातील अमेरिकन उद्योगपती रॉब वॉल्टन आणि एनएफएलच्या डेट्रॉइट लायन्स संघात बहुसंख्य हिस्सेदारी असलेल्या हॅम्प परिवाराचा पाठिंबा मिळाला आहे. शीला फोर्ड हॅम्प यादेखील फोर्ड परिवाराचा भाग आहेत, ज्यांची फोर्ड मोटर कंपनीमध्ये मोठी हिस्सेदारी आहे. समालोचक हर्षा भोगले यांनीही X पोस्ट वरून ही माहिती दिली आहे. ."आम्हाला या गुंतवणुकीत प्रचंड क्षमता दिसत आहे आणि आम्ही आयपीएलच्या भविष्याबद्दल उत्साहित आहोत", असे सोमानी २०२१ मध्ये राजस्थान रॉयल्समध्ये गुंतवणूक करताना म्हणाले होते. मोटर सिटी गोल्फ क्लबचे सह-मालक म्हणून आणि टीएमआरडब्ल्यू स्पोर्ट्स व टीजीएल गोल्फ लीगमधील सुरुवातीच्या गुंतवणूकदार म्हणून सोमानी यांचा खेळाशी संबंध आहे..राजस्थान रॉयल्स - शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, कुणाल राठोड, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युधवीर सिंग चरक, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय सिंग, तुषार देशपांडे, फजलहक फारुकी, क्वेना मफाका, आशोक शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा, सॅम करन, रवी बिश्नोई , ऍडम मिलने, रवी सिंग, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, ब्रिजेश शर्मा , अमन राल परला , विग्घ्नेश पाथुर, यश राज पुंजा.