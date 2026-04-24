RCB vs GT Live: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला सामन्यापूर्वी धक्का, स्टार फलंदाज जखमी! गुजरात टायटन्सकडून ऑल राऊंडरचे पदार्पण

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Marathi Update: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स हे संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये विजय पथावर परतण्यासाठी शुक्रवारी मैदानावर उतरले आहेत. RCB ला मागील सामन्यांत दिल्ली कॅपिटल्सकडून,तर GT ला मुंबई इंडियन्सकडून पराभव पत्करावा लागला होता. IPL 2026 Point Table चा विचार केल्यास बंगळुरूचा संघ ८ गुणांसह तिसऱ्या, तर गुजरातचा संघ ६ गुणांसह सातव्या क्रमांकावर आहे..दिल्लीकडून हार पत्करल्यानंतर बंगळुरूला पाच दिवसांची विश्रांती मिळाली होती. या विश्रांतीमुळे विराट कोहलीला घोट्याच्या सौम्य दुखापतीतून सावरण्यासाठीही वेळ मिळाला. DCविरुद्धच्या सामन्यानंतर त्याने मी १०० टक्के तंदुरुस्त नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे हा ब्रेक विराटसाठी महत्त्वाचा ठरला असेल. विराटला आयपीएलमध्ये षटकारांचे त्रिशतक पूर्ण करण्यासाठी एक उत्तुंग फटका मारण्याची गरज आहे. आयपीएलमध्ये ३०० षटकार मारण्याचा पराक्रम ख्रिस गेल व रोहित शर्मा यांच्याच नावावर आहे..RCB च्या मधल्या फळीतील फलंदाजांचा स्ट्राईक रेट ( १७५) हा GT ( 135) पेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या मधल्या फळीने या पर्वात आतापर्यंत सर्वाधिक ३४ षटकार खेचले आहेत, तर गुजरातला ८ षटकार मारता आले आहेत. साई सुदर्शनने ४६ डावात १९२८ धावा केल्या आहेत आणि आयपीएलमध्ये वेगाने २००० धावांचा पराक्रम तो नावावर करू शकतो. ख्रिस गेलने ४८ डावांमध्ये हा टप्पा गाठला होता. GT ने वेस्ट इंडिजचा ऑल राऊंडर जेसन होल्डरला पदार्पणाची कॅप दिली आहे. .RCB चा कर्णधार रजत पाटीदार याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला असून जेकब बेथल परतला आहे. फिल सॉल्टला दुखापतीमुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागले. GT च्या संघात दोन बदल केल्याचे शुभमन गिलने सांगितले. विंडीजचा ऑल राऊंडर जेसन होल्डर या सामन्यातून गुजरातकडून पदार्पण करतोय. .Gujarat Titans: साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर, शाहरूख खान, जेसन होल्डर, राहुल तेवातिया, राशिद खान, मानव सुतार, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज Royal Challengers Bengaluru : विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, रोमारिओ शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम दार