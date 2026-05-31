IPL 2026, RCB vs GT Final: टॉस हरूनही शुभमन गिल म्हणतोय, मनासारखंच झालं! फायनलसाठी कशी आहे Playing XI

आयपीएल २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात रविवारी (३१ मे) खेळवला जात आहे. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. हे गुजरातचे घरचे मैदानही आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न गुजरातचा असेल, तर बंगळुरू सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न करताना दिसणार आहे. .या सामन्यात बंगळुरूचा कर्णधार रजत पाटिदारने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंगळुरूने या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. मात्र गुजरात टायटन्सने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला आहे. गुजरातने साई किशोरच्या जागेवर अर्शद खानला संधी दिली आहे.तथापि, या सामन्यात नाणेफेक हरल्यानंतर गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलच्या मनासारखं झालं आहे. तो म्हणाला, आम्हाला प्रथम फलंदाजीच करायची होती, कारण या खेळपट्टीवर आम्ही तिसरा सामना खेळणार आहे. या खेळपट्टीवर सुरुवातीच्या तीन षटकात वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते. पण खेळपट्टी चांगली आहे. .प्लेइंग इलेव्हनरॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू : विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टीम डेव्हिड, कृणाल पंड्या, रोमॅरियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, जोश हेझलवूड, रसिक सलाम दारगुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, निशांत सिंधू, जेसन होल्डर, रशीद खान, कागिसो रबाडा, अर्शद खान, मोहम्मद सिराज .बंगळुरू आणि गुजरात संघातील हा आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील चौथा सामना आहे. यापूर्वी साखळी फेरीत या दोन संघांत दोन सामने झाले होते. त्यानंतर क्वालिफायर १ सामन्यातही हेच दोन संघ आमने-सामने होते. साखळी फेरीत दोन्ही संघांनी आपापल्या घरच्या मैदानांमध्ये एकमेंकाविरुद्ध विजय मिळवला होता. मात्र धरमशाला येथे झालेल्या क्वालिफायर १ सामन्यात बंगळुरूने गुजरातला ९२ धावांनी पराभूत केले होते. .तसेच या दोन्ही संघात आत्तापर्यंत ९ सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील ५ सामने बंगळुरूने, तर ४ सामने गुजरातने जिंकले आहेत. अहमदाबादमध्ये झालेल्या २ सामन्यांपैकी एक सामना बंगळुरूने आणि एक सामना गुजरातने जिंकला आहे. विशेष म्हणजे या ९ सामन्यांपैकी ८ सामने ज्या संघाने धावांचा पाठलाग केला आहे, त्या संघाने जिंकला आहे. केवळ आयपीएल २०२६ च्या क्वालिफायर १ सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना बंगळुरूने सामना जिंकला होता. पण बाकी ८ वेळेस दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा विजय झाला आहे. .दुसरी ट्रॉफी कोण जिंकणार?दरम्यान, बंगळुरू आणि गुजरात या दोन्ही संघांना दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे. गुजरातने २०२२ मध्ये पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी उंचावली होती, तर बंगळुरूने २०२५ मध्ये पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली. त्यामुळे आता रविवारी जो संघ विजेतेपद मिळवले, त्याचे हे आयपीएलचे एकूण दुसरे विजेतेपद असेल. बंगळुरूने जर विजेतेपद जिंकले, तर ते चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्सची बरोबरीही करतील. चेन्नई आणि मुंबई या दोन्ही संघांनीच लागोपाठ आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे. चेन्नईने २०१० आणि २०११ मध्ये, तर मुंबईने २०१९ आणि २०२० मध्ये असे, सलग दोन आयपीएल ट्रॉफी जिंकल्या आहेत.