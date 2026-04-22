IPL 2026 : हार्दिक पांड्यासोबत 'राडा'? भाऊ, कृणालने एकदाचं सर्व सांगूनच टाकलं; All OK? या प्रश्नावर म्हणाला...

Krunal Pandya on Hardik Pandya fight rumours: भारतीय क्रिकेटमध्ये 'पांड्या ब्रदर्स'ची जोडी नेहमीच चर्चेत असते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून हार्दिक पांड्या आणि कृणाल पांड्या यांच्यात वाद असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये हे दोन्ही भाऊ एकमेकांविरुद्ध मैदानात उतरल्यानंतर सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. आता या सर्व अफवांवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा (RCB) अष्टपैलू खेळाडू कृणालने अखेर आपले मौन सोडले आहे..IPL 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यातील सामन्यात जेव्हा कृणाल हार्दिकला गोलंदाजी करत होता, तेव्हाचे काही Video व्हायरल झाले होते. यावरून या भावांमध्ये काहीतरी बिनसले आहे आणि त्यांच्यात पूर्वीसारखे प्रेम राहिलेले नसल्याचा तर्क चाहत्यांनी आणि नेटकऱ्यांनी लावला..IPL 2026: सोबत कॅमेरामन कशाला? धोनी दीपक चाहरवर वैतागला, पुढे काय घडलं? MI ने शेअर केला Viral Video.नुकत्याच झालेल्या 'आरसीबी पॉडकास्ट'मध्ये डॅनिश सैतने कृणालला गमतीने विचारले, "हार्दिक आणि तुझ्यामध्ये सगळं ठीक आहे ना? की काही भांडण सुरू आहे?" या प्रश्नावर कृणालने हसत हसत उत्तर दिले की, "सगळं काही ठीक आहे." डॅनिशने जेव्हा 'केने आणि अंडरटेकर' यांचे उदाहरण दिले, तेव्हाही कृणालने हसून त्यांच्यातील नाते घट्ट असल्याचे स्पष्ट केले..लखनौ सुपर जायंट्सच्या मुकुल चौधरी या युवा खेळाडूला 'स्लेज' केल्याच्या आरोपावरही कृणालने स्पष्टीकरण दिले. कृणाल म्हणाला, "मी एका तरुणाला स्लेज करत आहे, असे लोक म्हणत होते. पण मी त्याला फक्त गंमतीने म्हणालो होतो की, तू तरुण आहेस, तू लाँग-ऑन किंवा लाँग-ऑफवरून षटकार मारू शकतोस, मला तिथे मार. तोही हसत होता. माझ्या हेअरस्टाईलमुळे लोकांना मी खूप रागीट वाटतो, पण प्रत्यक्षात तसे नाही.".LSG vs RR सामना बदलू शकतो इतिहास; वैभव सूर्यवंशीकडे मोठ्या विक्रमाची संधी,फक्त २ धावा दूर अन्....या हंगामात कृणाल RCB साठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आपल्या गोलंदाजीमध्ये त्याने अनेक नवीन बदल केले असून बाउंसरचाही तो प्रभावी वापर करत आहे. या कामगिरीच्या जोरावर पुन्हा एकदा भारतीय संघात स्थान मिळवण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे.