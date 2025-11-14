IPL 2026 Retention: दहा फ्रँचायझी कोणत्या खेळाडूंना करणार संघातून बाहेर? कुठे अन् कधी पाहाता येणार लाईव्ह, घ्या जाणून

आयपीएलच्या १९ व्या हंगामासाठी खेळाडूंच्या रिटेंशनची प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरला पूर्ण होणार आहे. सर्व फ्रँचायझींनी त्यांच्या संघातील कायम आणि करारमुक्त खेळाडूंची यादी बीसीसीआयला सादर करावी लागणार आहे. या रिटेंशन कार्यक्रमाचे लाईव्ह टेलिकास्टही होणार आहे. .इंडियन प्रीमियर लीगचे आत्तापर्यंत १८ हंगाम यशस्वी पार पडले आहेत. नुकतेच या स्पर्धेला २०२५ हंगामात आठवा आणि नवा विजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या रुपात मिळाला. आता सर्वांना १९ व्या हंगामाचे वेध लागले असून हा हंगामा पुढच्या वर्षी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेनंतर खेळवला जाईल. १९ वा हंगाम जरी पुढच्या वर्षी खेळवला जाणार असला, तरी त्याआधी डिसेंबर २०२५ मध्ये या हंगामासाठी खेळाडूंचा मिनी लिलाव होणार आहे. पण त्यापूर्वी आधी या हंगामात सहभागी होणाऱ्या सर्व १० फ्रँचायझींना त्यांच्या संघात कायम करणाऱ्या आणि करारमुक्त करणाऱ्या खेळाडूंची यादी जाहीर करावी लागणार आहे. .IND vs SA, 1st Test: पहिल्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी राखलं वर्चस्व, द. आफ्रिकेला केलं ऑलआऊट; पण नंतर जैस्वाल स्वस्तात बाद.संघात कायम केलेल्या आणि संघातून करारमुक्त केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करण्याची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबर आहे. १५ नोव्हेंबरला दुपारी ३ वाजेपर्यंत सर्व फ्रँचायझींना ही यादी बीसीसीआयकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतर बीसीसीआय अधिकृतपणे ही यादी सर्वत्र जाहीर करेल. दरम्यान, रिटेंशनपूर्वी दोन महत्त्वाचे ट्रेड झाले आहेत. शार्दुल ठाकूरला लखनौ सुपर जायंट्सकडून २ कोटीमध्ये आणि शेरफेन रुदरफोर्डला गुजरात टायटन्सकडून २.६ कोटी रुपयांमध्ये मुंबईने ट्रेडिंगमार्फत संघात घेतले आहे. याव्यतिरिक्त अद्याप तरी कोणताही फ्रँचायझींनी ट्रेडिंग केलेलं नाही. मात्र मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंडुलकर, संजू सॅमसन, रवींद्र जडेजा यांच्या ट्रेडिंगबद्दलही बरीच चर्चा आहे. त्यामुळे रिटेंशनपूर्वी किंवा रिटेंशननंतर याबाबत अधिकृत घोषणाही होऊ शकते..मुंबई इंडियन्समध्ये असलेला अर्जुन तेंडुलकर लखनौ सुपर जायंट् संघात जाण्याची शक्यता आहे. तसेच सध्या सनराझर्स हैदराबाद संघात असलेल्या मोहम्मद शमीमध्येही अनेक फ्रँचायझींना रस आहे. राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स हे देखील संजू सॅमसन आणि रवींद्र जडेजा यांची आदला बदली करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या रिटेंशनबाबत बरीच उत्सुकता चाहत्यांमध्ये आहे..IPL 2026: हक्काचा माणूस आला घरी! मुंबई इंडियन्सनने जडेजा-सॅमसनच्या चर्चेत साधला डाव.कधी आणि कुठे पाहाता येणार रिटेंशन?१५ नोव्हेंबरला फ्रँचायझींनी त्यांच्या संघात रिटेन आणि रिलिज केलेल्या खेळाडूंची यादी बीसीसीआयला सोपवल्यानंतर त्यांची अधिकृत घोषणा आयपीएलच्या अधिकृत वेबसाईटवर तसेच सोशल मिडिया अकाऊंट्सवरही केली जाईल. याशिवाय रिटेंशनच्या कार्यक्रमाचे लाईव्ह टेलिकास्टही केले जाणार आहे. स्टार स्पोर्ट्सच्या टीव्ही चॅनेल्सवर आणि जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आयपीएलचे रिटेंशन पाहाता येणार आहे. .आयपीएल रिटेंशनचे लाईव्ह टेलिकास्ट भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवसाच्या खेळानंतर (१५ नोव्हेंबर) संध्याकाळी ५ वाजल्यापासून केले जाणार आहे. या रिटेंशननंतर सर्व फ्रँचायझी संघातील उर्वरित जागा भरण्यासाठी लिलावातून खेळाडू खरेदी करतील आणि आयपीएल २०२६ साठी संघबांधणी करतील. त्यामुळे आता कोणते मोठे खेळाडू यंदा लिलावात असतील, हे देखील रिटेंशननंतर समजणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.