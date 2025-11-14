Cricket

IPL 2026 Retention: दहा फ्रँचायझी कोणत्या खेळाडूंना करणार संघातून बाहेर? कुठे अन् कधी पाहाता येणार लाईव्ह, घ्या जाणून

IPL 2026 Retention Live Streaming: आयपीएल २०२६ साठी खेळाडूंच्या रिटेंशनची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबर आहे. या दिवशी फ्रँचायझींनी त्यांच्या संघातील कायम आणि करारमुक्त खेळाडूंची यादी बीसीसीआयला सादर करावी लागणार आहे.
IPL Captains

IPL Captains

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयपीएलच्या १९ व्या हंगामासाठी खेळाडूंच्या रिटेंशनची प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरला पूर्ण होणार आहे.

  • सर्व फ्रँचायझींनी त्यांच्या संघातील कायम आणि करारमुक्त खेळाडूंची यादी बीसीसीआयला सादर करावी लागणार आहे.

  • या रिटेंशन कार्यक्रमाचे लाईव्ह टेलिकास्टही होणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
IPL Auction
IPL 2026

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com