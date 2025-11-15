IPL 2026 Retention: कोणत्या संघाने कोणाला केलं रिलीज अन् कोणाला रिटेन, किती उरले पैसे? सर्व १० संघांची संपूर्ण लिस्ट

आयपीएल २०२६ च्या रिटेंशन प्रक्रियेत सर्व १० संघांनी त्यांच्या खेळाडूंची यादी बीसीसीआयकडे सुपूर्द केली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सकडे सर्वाधिक ६४.३ कोटी रुपये उरले आहेत. मुंबई इंडियन्सकडे सर्वात कमी रक्कम उरली आहे..इंडियन प्रीमियर लीगच्या १९ व्या हंगामाची तयारी सुरू झाली आहे. या स्पर्धेचे रिटेंशन आज पूर्ण झाले. शनिवारी (१५ नोव्हेंबर) सर्व फ्रँचायझींना त्यांच्या संघात रिटेन आणि रिलीज करणाऱ्या खेळाडूंची यादी बीसीसीआयकडे सुपूर्द करण्याची अखेरची तारीख होती. त्यानुसार शनिवारी सर्व संघांनी बीसीसीआयकडे लिस्ट दिली आहे. तसेच ही यादी आता समोरही आली आहे. याशिवाय ही यादी जाहीर झाल्यानंतर सर्व संघांकडे आयपीएल २०२६ लिलावासाठी किती रुपये उरले आहेत, हे देखील स्पष्ट झाले आहेत..रिटेंशनपूर्वी काही खेळाडूंनी ट्रेडिंगमधून काही महत्त्वाचे खेळाडू संघात घेतले, तर काही संघातून गमावले आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सने रवींद्र जडेजा आणि सॅम करत यांनी संजू सॅमसनच्या बदल्यात राजस्थान रॉयल्सला ट्रेड केले आहे. याशिवाय मुंबई इंडियन्सने तीन शार्दुल ठाकूरला लखनौ सुपर जायंट्स संघाकडून, शेरफेन रुदरफोर्डला गुजरात टायटन्सकडून आणि मयंक मार्कंडेला कोलकाता नाईट रायडर्सकडून संघात घेतलं आहे. तसेच अर्जुन तेंडुलकरला लखनौ सुपर जायंट्सला ट्रेड केले आहे. मोहम्मद शमीला सनरायझर्स हैदराबादने लखनौ सुपर जायंट्सला ट्रेड केले आहे.याशिवाय अनेक संघांनी मोठे खेळाडू रिलीज केले आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्सने आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर यांना रिलीज केले, तर चेन्नई सुपर किंग्सने मथिशा पाथिरानासह रचिन रवींद्र, डेवॉन कॉनवेला रिलीज केले. दिल्ली कॅपिटल्सने फाफ डू प्लेसिसला रिलीज केले आहे..ट्रेडिंग आणि रिटेंशननंतर आयपीएल २०२६ लिलावासाठी सर्वाधिक रक्कम कोलकाताकडे उरली आहे, त्यांच्याकडे ६४.३ कोटी रुपये उरले आहेत, तर सर्वात कमी रक्कम मुंबई इंडियन्सकडे उरली आहे.शनिवारी जाहीर झालेल्या रिटेंशननुसार सर्व संघांनी रिटेन केलेले आणि रिलीज केलेले खेळाडू व फ्रँचायझीकडे उरलेली पर्समुंबई इंडियन्स - (उरलेली रक्कम - २.७५ कोटी)रिटेन केलेले खेळाडू - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे.रिलीज केलेले खेळाडू - सत्यनारायण राजू, रिस टोप्ली, केएल श्रीजीत, कर्ण शर्मा, बेवॉन जेकॉब, मुजीब उर रेहमान, लिझाद विल्यम्स, विग्घ्नेश पुथूर, अर्जुन तेंडुलकर (ट्रेड)चेन्नई सुपर किंग्स - (उरलेली रक्कम - ४३.४० कोटी)रिटेन केलेले खेळाडू - ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सॅमसन, डेवॉन कॉनवे, शिवम दुबे, जॅमी ओव्हर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, नॅथन एलिस, श्रेयस गोपाळ, मुकेश चौधरी.रिलीज केलेले खेळाडू - राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, सी आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रवींद्र, डेवॉन कॉनवे, दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी, मथिशा पाथिराना, रवींद्र जडेजा (ट्रेड), सॅम करन (ट्रेड).रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूरिटेन केलेले खेळाडू - रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेझलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंद शर्मा आणि अभिनंद शर्मा.रिलीज केलेले खेळाडू - स्वस्तिक चिकारा, मयंक अगरवाल, टिम सिफर्ट, लियाम लिव्हिंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, आशीर्वाद मुझाराबानी आणि मोहित राठीसनरायझर्स हैदराबाद -रिटेन केलेले खेळाडू - पॅट कमिन्स (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, इशान किशन, हेन्रिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडू मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, जयदेव उनाडकट, ईशान मलिंगा, जीशान अन्सारी.रिलीज केलेले खेळाडू - मोहम्मद शमी (ट्रेड), ॲडम झाम्पा, राहुल चाहर, विआन मुल्डर, अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे आणि सचिन बेबी.राजस्थान रॉयल्स -रिटेन केलेले खेळाडू - शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, कुणाल राठोड, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युधवीर सिंग चरक, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय सिंग, तुषार देशपांडे, फजलहक फारुकी, क्वेना मफाका, आशोक शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा, सॅम करन.रिलीज केलेले खेळाडू - संजू सॅमसन (ट्रेड), नितीश राणा (ट्रेड), वानिंदू हसरंगा आणि महेश तिक्षणा.लखनौ सुपर जायंट्स -रिटेन केलेले खेळाडू - अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडन मार्कराम, मॅथ्यू ब्रेट्झके, हिम्मत सिंग, ऋषभ पंत (कर्णधार), निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शीन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसीन खान, मणिमरन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिन्स यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमीरिलीज केलेले खेळाडू - आर्यन जुयाल, डेव्हिड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगारगेकर, शार्दुल ठाकूर (ट्रेड), आकाश दीप, रवी बिश्नोई आणि शामर जोसेफ.कोलकाता नाईट रायडर्स -रिटेन केलेले खेळाडू - अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंग, अंगक्रिश रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, लवनीथ सिसोदिया, रहमानउल्ला गुरबाज, रमणदीप सिंग, अंकुल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोरा, चेतन साकारिया, स्पेन्सर जॉन्सन.रिलीज केलेले खेळाडू - आंद्रे रसेल, व्यंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, मोईन अली, ॲनरिक नॉर्किया आणि मयंक मार्कंडे (ट्रेड).दिल्ली कॅपिटल्सरिटेन केलेले खेळाडू - अक्षर पटेल (कर्णधार), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिझवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराणा विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमिरा, नितीश राणा.रिलीज केलेले खेळाडू - फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेझर-मॅकगर्क, डोनोव्हन फरेरा (ट्रेड), सेदीकुल्ला अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा आणि दर्शन नळकांडे..पंजाब किंग्सरिटेन केलेले खेळाडू - प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंग, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोयनिस, अजमतुल्ला ओमरझाई, मार्को यान्सिन, हरप्रीत ब्रार, युझवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, झेव्हियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्युसन, वैशाख विजयकुमार, यश ठाकूर, विष्णू विनोद.रिलीज केलेले खेळाडू - ग्लेन मॅक्सवेल, जोश इंग्लिस, आरोन हार्डी आणि कुलदीप सेन.गुजरात टायटन्स -रिटेन केलेले खेळाडू - शुभमन गिल (क), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्रा, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंग ब्रार, रशीद खान, मानव सुतार, साई किशोर, जयंत यादवरिलीज केलेले खेळाडू - शेरफेन रदरफोर्ड (ट्रेड), महिपाल लोमरोर, करीम जनात, दासुन शानाका, गेराल्ड कोएत्झी आणि कुलवंत खेजरोलिया.. 