IPL 2026 Updates: रिषभ पंतच्या लखनौ सुपर जायंट्सने आयपीएलपूर्वी घेतला मोठा निर्णय; संघाचा चेहरामोहरा बदलणारी घोषणा video

Lucknow Super Giants new logo story IPL 2026 explained: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला सुरुवात होण्यास बरोबरी एका महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे आता आयपीएल २०२६ मध्ये बऱ्याच घडामोडी घडताना दिसतील आणि दररोज नवीन अपडेट्स समोर येतील. आयपीएलच्या नव्या पर्वापू्र्वी लखनौ सुपर जायंट्सने ( LSG ) त्यांच्या लोगोमध्ये बदल केला आहे. संघाच्या सोशल मीडिया प्रोफाइल, वेबसाइट हेडर आणि प्रमोशनल व्हिज्युअलमधून LSG चा जुना लोगो गायब झाल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. पण, आज त्यामागचं कारण समोर आलं. .कर्णधार रिषभ पंत आणि प्रशिक्षक जस्टिन लँगर यांच्या नेतृत्वाखालील एलएसजी गेल्या हंगामात निराशाजनक सातव्या स्थानावरून पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. निकोलस पूरन आणि मिशेल मार्श सारख्या खेळाडूंसह, नवीन लोगो लखनौ कुटुंबासाठी "नवीन युग, नवीन ऊर्जा आणि नवीन सुरुवात" चे प्रतीक आहे..लखनौ सुपर जायंट्स - रिटेन केलेले खेळाडू - अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडन मार्कराम, मॅथ्यू ब्रेट्झके, हिम्मत सिंग, ऋषभ पंत (कर्णधार), निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शीन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसीन खान, मणिमरन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिन्स यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमी.लिलावात खरेदी केलेले खेळाडू - जॉश इंग्लिस (८.६० कोटी), मुकूल चौधरी (२.६० कोटी), अक्षत रघुवंशी (२.२० कोटी), एन्रिच नॉर्किया (२ कोटी), वानिंदू हसरंगा (२ कोटी), नमन तिवारी (१ कोटी)..गौतम गंभीरनं भारतीय क्रिकेटचं वाटोळं केलं, त्याने संघात राजकारण आणले...! खळबळजनक दाव्याने सारे चक्रावले.लखनौ सुपर जायंट्सचे मालक आणि आरपीएसजी ग्रुपचे उपाध्यक्ष शाश्वत गोएंका म्हणाले, "हा नवीन लोगो आमच्यासाठी खूप भावनिक आहे. लखनौ आणि उत्तर प्रदेशच्या लोकांनी पहिल्या दिवसापासूनच सुपर जायंट्सचे त्यांच्या हृदयात स्वागत केले. गरुड आमच्या उंचावर जाण्याच्या स्वप्नांचे प्रतिबिंबित करते. आम्ही जेव्हा जेव्हा मैदानावर उतरतो तेव्हा तुम्ही आमच्यावर दाखवता त्या अभिमानाचे प्रतिबिंब मुकुटावर पडते आणि हत्ती या प्रदेशाची व्याख्या करणारी शक्ती आणि निष्ठा प्रतिबिंबित करतो.