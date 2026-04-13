Rohit Sharma Injury Update: रोहितच्या दुखापतीबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स, हॉस्पिटलमध्ये जावे लागणार; पुढील लढतीत खेळणार की नाही?

Rohit Sharma scan results and recovery time: मुंबई इंडियन्ससमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या लढतीत रोहित शर्माने ( Rohit Sharma Injured) दुखापतीमुळे मैदान सोडले होते. त्यामुळे त्याच्या पुढील सामन्यात खेळण्यावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. रोहितच्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीची तीव्रता समजून घेण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये स्कॅन केले जातील. मुंबई इंडियन्सच्या गुरुवारी (१६ एप्रिल) पंजाब किंग्सविरुद्ध होणाऱ्या पुढील सामन्यासाठी रोहितची उपलब्धता त्या स्कॅनच्या निकालांवर अवलंबून असेल..रविवारी रात्री RCB विरुद्धच्या सामन्यादरम्यान ३८ वर्षीय रोहित सहाव्या षटकात दुखापतग्रस्त होऊन मैदानाबाहेर गेला. मैदान सोडण्यापूर्वी त्याने दोन चौकार आणि एका षटकारासह १३ चेंडूंमध्ये १९ धावा केल्या होत्या. RCBच्या शेवटच्या पॉवरप्ले षटकात रसिक सलामच्या दुसऱ्या चेंडूचा सामना केल्यानंतर तो मैदानाबाहेर गेला..Video Viral: 'काय यार...' रोहित शर्मा बॅटिंगला येण्याआधीच अंपायर्सवर वैतागला, पाहा नेमकं काय घडलं.दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त होण्यापूर्वी त्याच षटकाच्या पहिल्या चेंडूआधी मुंबई इंडियन्सच्या फिजिओने रोहितवर उपचार केले. दुसऱ्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी परतण्यापूर्वी उपचारांसाठी खेळ बराच वेळ थांबवण्यात आला. पण, त्यानंतर तो दुखापतग्रस्त होऊन रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर गेला. दुखापतीचे स्वरूप स्कॅनच्या निकालातून स्पष्ट झाल्यावरच रोहितची नेमकी स्थिती कळेल..रोहितला हॅमस्ट्रिंगचा त्रास झाली आहे आणि त्याबाबत तात्काळ कोणतीही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. "रोहितच्या दुखापतीबाबत मला अजून पूर्ण खात्री नाही, कदाचित ही हॅमस्ट्रिंगची समस्या असावी. पण, मी निश्चितपणे काही सांगू शकत नाही. मी डगआऊटमध्ये होतो, त्यामुळे माझ्याकडे याबद्दल जास्त माहिती नाही," असे शेरफान रदरफोर्ड सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत म्हणाला..IPL 2026: Umpire चा दुजाभाव? मुंबई अन् दिल्लीला वेगवेगळा नियम? हार्दिकच्या ग्लव्ह्ज बदलीमुळे होतायेत आरोप.रोहितने चार सामन्यांमध्ये एका अर्धशतकासह १३७ धावा केल्या आहेत आणि रविवारी रात्री दुखापत होण्यापूर्वी तो चांगल्या लयीत दिसत होता. MI ने चारपैकी तीन सामने गमावले आहेत. RCB ने या सामन्यात ४ बाद २४० धावा केल्या. फिल सॉल्ट ( ७८), विराट कोहली ( ५०) आणि कर्णधार रजत पाटीदार ( ५३) यांच्या अर्धशतकानंतर टीम डेव्हिडने ३४ धावा कुटल्या. प्रत्यु्त्तरात मुंबईला ५ बाद २२२ धावा करता आल्या. रायन रिकेल्टन ( ३७) व सूर्यकुमार यादव ( ३३) यांच्यानंतर कर्णधार हार्दिक पांड्या ( ४०) व शेरफान रदरफोर्ड ( ७१) यांनी चांगला खेळ केला.