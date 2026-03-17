IPL 2026 Marathi News: रोहित शर्मा Impact Player म्हणून खेळणार? सराव सुरू; मुंबई इंडियन्सची Playing XI कशी असणार?

MI strongest playing XI IPL 2026 Rohit Sharma role? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या तयारीला मुंबई इंडियन्सने सुरुवात केली आहे आणि माजी कर्णधार व हिटमॅन रोहित शर्मा संघाच्या कॅम्पमध्ये दाखल झाला आहे. रोहितने काल नेट्समध्ये दमदार फटकेबाजी केली, संघात पुनरागमन करणाऱ्या शार्दूल ठाकूरच्या गोलंदाजीवर त्याने खणखणीत षटकार खेचला. यावेळी ठाकूरने कॅचसाठी आवाज दिला, परंतु रोहितने त्याला स्टँडमध्ये कॅच पकड असा टोमणा मारला... मुंबई इंडियन्स यंदाच्या पर्वातही रोहितचा IMPACT PLAYER म्हणून विचार करू शकते, अशी चर्चा आहे..रोहित शर्मा प्री-सीझन ट्रेनिंग कॅम्पमध्ये दाखल झाला असून तो नेट्समध्ये सराव करताना दिसत आहे. त्याच्या सरावाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. रोहित नेटमध्ये आक्रमक फलंदाजी करत आपल्या सिग्नेचर पुल शॉट आणि मोठ्या फटक्यांचा सराव करत आहे. रोहितने केवळ फलंदाजीवरच नव्हे, तर फिटनेसवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. सरावापूर्वी त्याने चपळता आणि हालचालींच्या सरावात भाग घेतला, यावरून हे स्पष्ट होते की, या वेळी तो पूर्ण तयारीने मैदानात उतरणार आहे..रोहितचा इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून विचार होण्याचा अंदाज आहे. MI साठी तो सलामीला खेळताना दिसेल. आयपीएल २०२५ मध्ये रोहित काही सामन्यांत इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळला होता आणि याही पर्वात तसेच घडताना दिसेल. क्विंटन डी कॉक हा रोहितच्यासोबतील सलामीला खेळेल. रायन रिकेल्टनला या स्थानावर संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. विल जॅक्स तिसऱ्या क्रमांकावर कायम राहिल. त्यानंतर सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर व हार्दिक पांड्या अशी लाईनअप असेल..IPL 2026 Marathi News: मुंबई इंडियन्सच्या 'वानखेडे'वरील सामन्यांच्या तिकिटांची खरेदी कुठून कराल? चाहत्यांसाठी मोठी घोषणा .MI ने RTM कार्डचा वापर करून नमनला आपल्या ताफ्यात राखले. कॉर्बिन बॉश हा मागच्या पर्वात रिप्लेसमेंट म्हणून मुंबईच्या संघात आला होता आणि तो याही पर्वात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दिसेल. दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह हे जलदगती गोलंदाजी सांभाळतील. मुंबई इंडियन्स इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून शार्दूल ठाकूर, मयांक मार्कंडे, अश्वनी कुमार, रॉबिन मिंझ, शेरफाने रुथरफोर्ड, रायन रिक्लेटन आणि मिचेल सँटनर यांचाही विचार केला जाऊ शकतो..मुंबई इंडियन्स प्लेइंग इलेव्हन - रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, विल जॅक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह..