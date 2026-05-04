IPL 2026 : रोहित शर्माचा सराव सत्रात जोरदार फटका... ग्राऊंड्समन जखमी; त्यानंतर हिटमॅनची मन जिंकणारी कृती; मानला भावाला..

Siban Biswas injury Rohit Sharma practice session incident: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सचे आव्हान संपुष्टात आल्यात जमा आहे. ९ सामन्यांत त्यांना फक्त दोन विजय मिळवता आले आहेत आणि आता उर्वरित ५ सामने जिंकून ते फक्त १४ गुणांपर्यंतच पोहचू शकणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्ले ऑफचे गणित जर तरवर अवलंबून आहे. त्यामुळे मागील पाच सामन्यांना मुकलेला रोहित शर्मा, आता तरी मैदानावर खेळायला उतरेल, अशी चाहत्यांना आशा आहे. रोहित नेट्समध्ये कसून सरावही करतोय, पण मागील पाच सामन्यांपासून संघ व्यवस्थापन त्याच्या तंदुरुस्तीबाबत फार स्पष्ट माहिती देत नाहीयेत..रोहितने IPL 2026 मध्ये आतापर्यंत फक्त ४ सामन्यांत १३७ धावा केल्या आहेत. पण, नंतर त्याला दुखापतीमुळे मैदानाबाहेर जावे लागले आणि पाच सामन्यांना तो मुकला आहे. तो नेट्समध्ये सराव करतोय, कसरत करतोय, सहकाऱ्यांसोबत मस्तीही करतोय.. पण, खेळणार कधी, हे कोण सांगत नाही. रविवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर त्याने सराव सत्रात सहभाग घेतला..Emotional Video: विराट कोहलीच्या डोळ्यांत पाणी... RCB सोबत १८ वर्ष असलेल्या सदस्याला निरोप देताना भावूक... दिलं खास गिफ्ट.नेट्समध्ये फलंदाजी करताना रोहितने मारलेला चेंडू चुकून ग्राऊंड्समनला लागला आणि त्याला प्राथमिक उपाचर घ्यावे लागले. यावेळी रोहितला फलंदाजीचा सराव सुरू ठेवण्यास सांगितले होते, परंतु रोहितने सर्व बाजूला ठेवले आणि त्या ग्राऊंड्समनला पाहण्यासाठी धावला. रोहितची ही कृती पाहून साऱ्यांचीच मनं जिंकली गेली..रोहित शर्माने आयपीएलच्या २७६ सामन्यांत ७१८३ धावा केल्या आहेत आणि त्यात २ शतकं व ४८ अर्धशतकं आहेत. पण, आत मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स सामन्यात त्याच्या खेळण्यावर अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत संघ व्यवस्थापनाने रोहितच्या खेळण्यावर कोणतेही भाष्य केलेले नाही. पण, आता मुंबई इंडियन्सला खरंच हिटमॅनची गरज आहे..फॅन्सच्या गराड्यात अडकला हेनरिक क्लासेन, मॉलमध्ये शॉपिंग करताना गर्दीत गमावला संयम, Video Viral.मुंबई इंडियन्सची संभाव्य प्लेइंग-११ - रायन रिकेल्टन, विल जॅक्स, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कॅप्टन), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर .