IPL 2026: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू-गुजरात टायटन्स Qualifier 1चा सामना; जिंकूनही सनरायझर्स हैदराबाद Eliminator मध्ये खेळणार

SRH Defeat RCB but Fail to Enter Qualifier 1 : सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शुक्रवारी गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूवर दणदणीत विजय मिळवला. SRH ने हा सामना जिंकला असला तरी ते IPL 2026 Qualifier 1 चे गणित सोडवू शकले नाही. त्यामुळे २६ मे रोजी धर्मशाला येथे RCB विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात क्वालिफायर १ चा सामना होणार हे निश्चित झाले आहे. SRH ने घरच्या मैदानावरील लढतीत RCB ला १६० धावांच्या आत रोखले असते तर ते क्वालिफायर १ साठी पात्र ठरले असते. पण, आता त्यांना एलिमिनेटर सामना ( २७ मे) खेळावा लागणार आहे. .SRH ने आयपीएल इतिहासात सर्वाधिक ६ वेला २५० हून अधिक धावांचा टप्पा पार करण्याचा विक्रम केला. अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन व हेनरिच क्लासन यांनी RCB च्या गोलंदाजांचा घाम काढला. अभिषेकने २२ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ५६ धावांची खेळी केली. इशान व क्लासन जोडीने ४८ चेंडूंत ११३ धावांची भागीदारी केली. क्लासन २४ चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांसह ५१ धावांवर माघारी परतला. इशान ४६ चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह ७९ धावांवर बाद झाला. नितीश कुमार रेड्डीने १२ चेंडूंत २९ धावा करताना संघाला ४ बाद २५५ धावांपर्यंत पोहोचवले. .SRH vs RCB Live: विराट कोहलीच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड! गतविजेत्यांनी मोठा डाव टाकला अन् किंग कोहली जगात 'सुपर डुपर' ठरला .२०२३ नंतर वेंकटेश अय्यर प्रथमच आयपीएलमध्ये सलामीला आला. त्याने विराट कोहलीसह पहिल्या विकेटसाठी ४.३ षटकांत ६० धावा जोडल्या. वेंकटेश १९ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ४४ धावांवर इशान मलिंगाच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. पुढच्याच षटकात विराटला ( १५) साकिब हुसैनने माघारी पाठवले. RCB ने ७४ धावांवर दोन्ही सलामीवीर गमावले. मलिंगाने त्याच्या पुढच्या षटकात देवदत्त पडिक्कलला ( २१) बाद करून SRH वरील दडपण आणखी कमी केले. पण, RCB ने १० षटकांत ३ बाद १०० धावांपर्यंत मजल मारली होती..नेट रन रेटमध्ये RCB ( १.०६५) मागे टाकून अव्वल स्थान पटकावण्यासाठी SRH ला ( ०.३५०) हा सामना ९० किंवा त्यापेक्षा जास्त धावांच्या फरकाने जिंकणे गरजेचा होता. रजत पाटीदार आणि कृणाल पांड्या यांनी RCB चा डाव सावरला आणि संघाला १६६ धावांच्या पार पोहोचवून क्वालिफायर १ मधील स्थान पक्के केले. RFB अव्वल स्थानावर कायम राहणार, तर गुजरात टायटन्स ( ०.६९५ नेट रन रेट) दुसऱ्या क्रमांकावर राहणार. SRH ला एलिमिनेटर सामन्यात खेळावे लागणार आणि या शर्यतीत PBKS, RR, KKR, DC हे संघ आहेत. .पाटीदारने ३७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि कृणालसह ५७ चेंडूंत ८४ धावांची भागीदारी केली. पाटीदार ३९ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ५६ धावांवर ट्रॅव्हिस हेडला विकेट देऊन माघारी परतला. कृणाल ३१ चेंडूंत ५ चौकारांसह ४१ धावांवर नाबाद राहिला आणि RCB ने ४ बाद २०० धावा केल्या... टीम डेव्हिडने १५ धावांची नाबाद खेळी केली.