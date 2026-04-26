IPL 2026 Controversy : ५ विकेट्स घेणाऱ्या मोहसिन खानला Super Over मध्ये गोलंदाजी का दिली नाही? नेमकं काय घडलं ते वाचा...

LSG Pay Price as Mohsin Khan Ruled Out of Super Over: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ रविवारी सुपर ओव्हरचा थरार अनुभवायला मिळाला. लखनौ सुपर जायंट्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स, यांच्यातला सामना मोहम्मद शमीच्या षटकारामुळे सुपर ओव्हरमध्ये गेला. पण, तिथे सुनील नरीनने ३ चेंडूंत निकाल लावला.. सुपर ओव्हर टाकण्याचा दांडगा अनुभव असलेल्या नरीनने पहिल्याच चेंडूवर निकोलस पूरनचा दांडा उडवला अन् तिसऱ्या चेंडूवर एडन मार्करमला झेलबाद केले. नियमानुसार सुपर ओव्हरमध्ये दोन विकेट्स पडल्या की डाव संपुष्टात येतो. मग रिंकू सिंगने चौकार खेचून KKR चा विजय पक्का केला. पण, LSG साठी डावात पाच विकेट्स घेणाऱ्या मोहसिन खानला सुपर ओव्हरमध्ये गोलंदाजी का करता आली नाही?.KKR ने रिंकून सिंगच्या ५१ चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह केलेल्या नाबाद ८३ धावांच्या जोरावर ६ बाद ७३ वरून ७ बाद १५५ धावांपर्यंत मजल मारली. कॅमेरून ग्रीनने २१ चेंडूंत ३४ धावांचे योगदान दिले. LSG च्या मोहसिनने ४-१-२३-५ अशी अप्रतिम स्पेल टाकून KKR ला धक्के दिले होते. लखनौसाठी डावात पाच विकेट्स घेणारा तो तिसरा गोलंदाज ठरला, तर कोलकाताविरुद्ध अशी कामगिरी करणाराही जसप्रीत बुमराह व युझवेंद्र चहलनंतर तिसरा गोलंदाज ठरला..IPL 2026 PlayOff Scenario: सहा संघांनी खेळले ८ सामने, ४ संघांनी ७! प्ले ऑफच्या जवळ कोण अन् दूर कोण? पाहा Point Table ची स्थिती.लक्ष्याचा पाठलाग करताना लखनौच्या फलंदाजांनी माती खाल्ली... एडन मार्करम ( ३१) व रिषभ पंत ( ४२) यांच्यानंतर एकेक फलंदाज ढेपाळाल. निकोलस पूरनवरील ( ९) ग्रहण कधी संपेल, हा प्रश्न मालकांना पडला आहे. आयुष बदोनी ( २४) मैदानावर असेपर्यंत सामना लखनौच्या बाजूने होता. पण, तो गेला आणि पाठोपाठ हिंमत सिंगही ( १९) परतला. ६ चेंडूंत १७ धावांची गरज असताना कार्तिक त्यागीने दोन नो बॉल टाकूनही सामना १ चेंडू ७ असा चुरशीचा ठेवला होता..मोहम्मद शमीने शेवटच्या चेंडूवर षटकार खेचून लखनौला ८ बाद १५५ धावा अशी बरोबरी मिळवून दिली. त्यानंतर सुपर ओव्हमध्ये सुनील नरीनने LSG एका धावेवर गुंडाळले आणि रिंकू सिंगने चौकाराने KKR चा विजय पक्का केला. रिंकूने आजच्या सामन्यात पाच झेलही टिपले. लखनौने सुपर ओव्हरमध्ये प्रिंस यादवला गोलंदाजीला आणले. मोहसिनने पाच विकेट्स घेतल्या होत्या, तरीही त्याला का चेंडू दिला नाही?.IPL 2026 Controvarsy: फुल राडा... अंगकृश रघुवंशीच्या विकेटने वातावरण पेटले! अम्पायरने त्याला ढकलले, अभिषेक नायर भांडला Video.KKR चा डाव सुरू असताना लखनौने मोहसिनकडून ४ षटकं फेकून घेतली आणि त्याच्या जागी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून हिंमत सिंगला आणले. मोहसिनला इम्पॅक्ट खेळाडूने रिप्लेस केल्यामुळे तो सुपर ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करण्यास अपात्र ठरला. त्यामुळेच त्याला गोलंदाजी दिली गेली नाही..