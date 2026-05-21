GT vs CSK Live: साई सुदर्शनचे शतक हुकले! शुभमन, बटलरनेही झोडले! चेन्नईसमोर मोठं लक्ष्य, संजू सॅमसन फलंदाजीला येणार का?

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Marathi Cricket update: शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील गुरुवारचा सामना गाजवला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्सच्या गोलंदाजांना या जोडीने रडकुंडीला आणले. सलामीवीर म्हणून सातवी शतकी भागीदारी करताना त्यांनी IPL मधील सर्वात यशस्वी ओपनिंग जोडीचा विक्रम नावावर केला. या दोघांनी उभ्या केलेल्या मजबूत पायावर जॉस बटलरनेही आक्रमक खेळी करून मोठी धावसंख्या उभारून दिली. CSK ला विजयासाठी आता जोर लावावा लागणार हे निश्चित आहे. पण, जखमी होऊन मैदानाबाहेर गेलेला संजू सॅमसन ( Sanju Samson) फलंदाजीला येईल का, हा प्रश्न चाहत्यांना सतावतोय. .शुभमनने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना यंदाच्या पर्वात ६०० धावांचा टप्पा ओलांडण्याचा पहिला मान पटकावला. त्याने ट्वेंटी-२०त ६००० धावाही पूर्ण केल्या. साईसह त्याने सलामीवीर म्हणून सातवी शतकी भागीदारी पूर्ण केली आणि डेव्हिड वॉर्नर व शिखर धवन आणि ट्रॅव्हिस हेड व अभिषेक शर्मा ( ६ वेळा) यांचा विक्रम मोडला. शुभमन ३७ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६४ धावांची खेळी करून माघारी परतला. त्याची आणि साईची १२५ धावांची भागीदारी १३ व्या षटकात स्पेन्सर जॉन्सनने तोडली..GT vs CSK Live: साई सुदर्शन-शुभमन गिलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! यांच्याशी जो नडला, त्याला यांनी गाडला; IPL मधील सर्वात यशस्वी ओपनर्स....पण, साईने जोरदार फटकेबाजी केली आणि सलग पाचव्या सामन्यात ५० हून अधिक धावांची वैयक्तिक खेळी करताना वीरेंद्र सेहवागच्या ( २०१२) विक्रमाशी बरोबरी केली. आयपीएलमध्ये सलग पाच सामन्यांत ५० + धावांची खेळी करणारा तो चौथा फलंदाज ठरला. जॉस बटलर ( २०१८) व डेव्हिड वॉर्नर ( २०१९) यांनी हा विक्रम नोंदवला. शुभमननंतर साईनेही आयपीएलच्या या पर्वात ६०० + धावा केल्या आणि आयपीएलच्या एका पर्वात एकाच संघाच्या दोन फलंदाजांनी ६०० हून अधिक धावा करण्याची ही सहावी वेळ ठरली. यापैकी दोनवेळा याच जोडीने हा पराक्रम केला आहे..आयपीएलच्या सलग दोन किंवा त्याहून अधिक पर्वांत ६०० हून अधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये साई व शुभमन यांनी ( प्रत्येकी २) स्थान पटकावले. ख्रिस गेल, डेव्हिड वॉर्नर, लोकेश राहुल व विराट कोहली यांनी प्रत्येकी ३ वेळा हा पराक्रम केला. साईला शतकाच्या उंबरठ्यावर अंशुल कंबोजने माघारी पाठवले. तो ५३ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ८४ धावांवर झेलबाद झाला. पण, बटलरसह त्याने ३७ चेंडूंत ८७ धावा जोडल्या..GT vs CSK Live: शुभमन गिल Out असूनही मैदानावर उभा राहिला, चेन्नईचा तिथेच कार्यक्रम झाला; गुजरातच्या कर्णधाराने मोडले अनेक विक्रम.पुढच्याच चेंडूवर राहुल तेवातिया ( ०) बाद झाला. बटलरने मैदानावर शड्डू ठोकला होता आणि अर्धशतक पूर्ण करून त्याने GT ला मोठी धावसंख्या उभारून दिली. बटलर २७ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांसह ५७ धावांवर नाबाद राहिला आणि गुजरातने ४ बाद २२९ धावा उभ्या केल्या.