Cricket

IPL 2026 Live: साई सुदर्शनने शतक झळकावले, RCBच्या नावावर नोंदवला गेला नकोसा विक्रम! GT ने उभे केले तगडे लक्ष्य

IPL 2026 RCB vs GT Marathi Cricket News: साई सुदर्शनने आयपीएल २०२६ मध्ये शानदार शतक झळकावत गुजरात टायटन्सला भक्कम स्थितीत पोहोचवले. त्याने केवळ ५८ चेंडूंमध्ये १०० धावा करत RCB च्या गोलंदाजांचा समाचार घेतला. Shubman Gill याच्या साथीने त्याने पहिल्या विकेटसाठी १२८ धावांची भागीदारी रचत GT च्या डावाला मजबूत पाया दिला.
Sai Sudharsan Ton, Gill Partnership Sink RCB; GT Post Big Total

Sai Sudharsan Ton, Gill Partnership Sink RCB; GT Post Big Total

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Marathi Update: साई सुदर्शनने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शतक झळकावणाऱ्या पाचव्या खेळाडूचा मान पटकावला. तो संजू सॅमसन ( २), अभिषेक शर्मा, क्विंटन डी कॉक व तिलक वर्मा यांच्या पंक्तित दाखल झाला आहे. गुजरात टायटन्सच्या या सलामीवीराने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेताना ५७ चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि शुभमन गिलसह पहिल्या विकेटसाठी १२८ धावांची भागीदारी केली. साई व शुभमन यांनी उभ्या केलेल्या मजबूत पायवार GT च्या फलंदाजांनी धावांचा डोंगर उभा केला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
Gujarat Titans
Royal Challengers Bangalore
IPL 2026

