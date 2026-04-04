IPL 2026 : रोहित शर्माला झटका... मुंबई इंडियन्सची हार होताच, समोर आली मोठी बातमी; समीर रिझवी ठरला कारणीभूत

How Rohit Sharma lost Orange Cap IPL 2026 explained? दिल्ली कॅपिटल्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शनिवारी मुंबई इंडियन्सवर दणदणीत विजय मिळवला. दिल्लीने सलग दुसऱ्या विजयासह आयपीएल गुणतालिकेत अव्वल स्थानी झेप घेतली आणि पंजाब किंग्सला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. या सामन्यात समीर रिझवी ( Sameer Rizvi) चमकला आणि त्याने ९० धावांची खेळी करून MI चा माजी कर्णधार रोहित शर्माला धक्का दिला..मुंबई इंडियन्सने कर्णधार सूर्यकुमार यादव ( ५१), रोहित शर्मा ( ३५) व नमन धीर ( २८) यांच्या खेळीच्या जोरावर ६ बाद १६२ धावांपर्यंत मजल मारली. दिल्लीच्या गोलंदाजांनी टिच्चून मारा केला, मुकेश कुमारने २ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्लीकडून पथूम निसंकाने ( ४४) दमदार सुरूवात केली. त्यानंतर समीर रिझवीचे वादळ घोंगावले. त्याने ५१ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली. त्याला डेव्हिड मिलरची ( नाबाद २१) साथ मिळाली..GT vs RR Live : गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व राशीद खान याच्याकडे; शुभमन गिल याला नेमकं काय झालं? IPL 2026 मध्ये मोठा ट्विस्ट.दिल्लीने १८.१ षटकांत ४ बाद १६४ धावा करून विजय निश्चित केला आणि ते ४ गुण व सरस नेट रन रेटसह अव्वल स्थानी गेले आहेत. इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आयपीएलमध्ये सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये समीर रिझवी तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने करुण नायरला ( ८९ वि. मुंबई इंडियन्स, २०२५) याला मागे सोडले. या विक्रमत साई सुदर्शन ( नाबाद १०८ वि. दिल्ली, २०२५) आणि जॉस बटलर ( नाबाद १०७ वि. कोलकाता, २०२४) हे पुढे आहेत ..समीरने आयपीएलच्या मागील तीन सामन्यांत नाबाद ५८ ( वि. पंजाब), नाबाद ७० ( वि. लखनौ) आणि ९० ( वि. मुंबई) धावा केल्या आहेत. त्याने ही खेळी करून IPL Orange Cap मध्ये रोहित शर्माला मागे टाकले. या सामन्यात ३५ धावा करून रोहितने ऑरेंज कॅप नावावर घेतली होती, परंतु सामना संपल्यानंतर ती कॅप समीरकडे गेली. समीरने २ सामन्यांत १६० च्या सरासरीने १६० धावा केल्या आहेत, तर रोहितच्या नावावर २ सामन्यांत ५६.५० च्या सरासरीने ११३ धावा आहेत..IPL 2026 : शाsssणा... Rohit Sharma ने कुलदीप, लोकेश यांना 'मामू' बनवलं; प्रसंग सांगताना हिटमॅन खळखळून हसला Video.या शर्यतीत पंजाब किंग्सचा कूपर कॉनली १०८ धावांसह तिसरा, कोलकाता नाइट रायडर्सचा अंगकृश रघुवंशी १०३ धावांसह चौथा व सनरायझर्स हैदराबादचा इशान किशन ९४ धावांसह पाचवा आहे.