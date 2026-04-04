MI vs DC Live : समीर रिझवीचा तांडव! शतक हुकले, दिल्लीचा दणदणीत विजय; मुंबईची हार, Point Table मध्ये मोठी उलथापालथ

Delhi Capitals vs Mumbai Indians full match report Marathi : समीर रिझवीने ( Sameer Rizvi) इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा मॅच विनिंग खेळी केली. दिल्ली कॅपिटल्सने घरच्या मैदानावर मुंबई इंडियन्सवर दणदणीत विजयाची नोंद करताना IPL 2026 Point Table मध्ये अव्वल स्थानावर झेप घेताना पंजाब किंग्सला मागे ढकलले. सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) आणि नमन धीर वगळता MI च्या फलंदाजांनी निराश केले. हार्दिक पांड्याची ( Hardik Pandya) उणीव फलंदाज व गोलंदाजी या दोन्ही विभागात प्रकर्षाने जाणवली..DC च्या गोलंदाजांनी शिस्तबद्ध गोलंदाजी करताना मुंबईच्या स्टार फलंदाजांना जखडून ठेवले. हार्दिक पांड्याच्या गैरहजेरीचा फटका MI ची धावसंख्या पाहून बसलेला दिसला. रोहित शर्माने ३५ धावा केल्या, तर सूर्याने ३६ चेंडूंत ५१ धावांची खेळी केली. ट्वेंटी-२०तील ९ डावांनंतर आलेले हे त्याचे पहिले अर्धशतक ठरले. नमन धीर ( २८), मिचेल सँटनर ( १८) व कॉर्बिन बॉश ( ११) यांच्या खेळीने मुंबईला ६ बाज १६२ धावांपर्यंत पोहोचवले..मुकेश कुमार ( २-२६) हा दिल्लीचा यशस्वी गोलंदाज ठरला. लुंगी एनगिडी, अक्षर पटेल, विपराज निगम आणि टी नटराजन यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला आणि इकॉनॉमी ९च्या आत ठेवली. कुलदीप यादव हा आजच्या सामन्यात ( १०.३३ इकॉनॉमी) महागडा गोलंदाज ठरला. दिल्लीची सुरुवात निराशाजनक झाली आणि दीपक चहरच्या चौथ्या चेंडूवर KL Rahul ( १) झेलबाद झाला. १३ वर्षांपूर्वी जसप्रीत बुमराहने दिल्लीच्या याच मैदानावर आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते आणि आज त्याने पहिल्याच षटकात नितीश राणाला ( ०) डायरेक्ट हिटवर रन आऊट केले..दीपकच्या तिसऱ्याच षटकात पथून निसंकाने पदलालित्य दाखवून सरळ फटका खेचला आणि दीपकने झेल टिपण्यासाठी हात टाकला, परंतु त्याला प्रचंड वेदना झाली. हा अवघड झेल सुटला असला तरी दीपकच्या प्रयत्नाला सर्वांनी दाद दिली. निसंका व इम्पॅक्ट प्लेअर समीर रिझवी यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ४९ चेंडूंत ६६ धावांची भागीदारी करून दिल्लीला सावरले आणि १० षटकांत त्यांच्या ७३ धावा झालेल्या. मिचेल सँटनरने ही जोडी तोडली आणि निसंका ३० चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ४४ धावांवर झेलबाद झाला..पण, रिझवीने ११व्या षटकात ४,४,६,६ अशा २० धावा चोपून दडपण हलकं केलं. त्याने पुढच्याच षटकात स्टेप आऊट करत षटकाराने अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतर रिझवीच्या फटकेबाजीचा वेग वाझला आणि तो शतकाच्या नजिकही पोहोचला होता. रिझवी ५१ चेंडूंत ७ चौकार व ७ षटकारांसह ९० धावांवर बाद झाला, परंतु त्याने दिल्लीच्या बाजूने सामना पूर्णपणे झुकवला. डेव्हिड मिलरसह त्याने ३९ चेंडूंत ७८ धावांची भागीदारी केली आणि त्यात रिझवीच्या ६५ ( २८ चेंडू) धावा होत्या. सेट झालेल्या मिलरने ( २१) सामना १८.१ षटकात संपवला आणि दिल्लीला ६ विकेट्सने विजय मिळवून दिला.