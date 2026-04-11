CSK vs DC Live : संजू सॅमसनचे शानदार शतक! IPL 2026 मधील पहिली Century; आयुष म्हात्रेही बरसला, चेन्नईने धावांचा डोंगर उभा केला

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals Marathi Updates : चेपॉकच्या मैदानावर अखेर संजू सॅमसनला सूर गवसलेला पाहून चाहते सुखावले. त्याने कर्णधार ऋतुराज गायकवाडसह चेन्नई सुपर किंग्सला दमदार सुरूवात करून दिली. त्यानंतर संजू व आयुष म्हात्रे या जोडीने वादळ आणले. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी करताना दिल्ली कॅपिटल्सच्या गोलंदाजांचा चांगला समाचार घेतला. .DC ने टॉस जिंकून CSK ला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण दिले. महेंद्रसिंग धोनीच्या पुनरागमनासाठी चाहत्यांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे, परंतु डेवॉल्ड ब्रेव्हिस आजच्या सामन्यात परतला आहे, तर गुरजपनीत सिंगही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आलाय. दिल्लीनेही दोन बदल करताना आकीब नबी व आशुतोष शर्मा यांचा समावेश केला आहे. संजू सॅमसन व ऋतुराज गायकवाड यांनी CSK च्या सुरुवातीच्या शोधात होती, ती आज करून दिली. संजूने ऑफ साईडला टार्गेट करताना सुरेख फटकेबाजी केली.. CSK ने पॉवर प्लेमध्ये ६१ धावा चढवल्या आणि सातव्या षटकात अक्षरच्या गोलंदाजीवर पुल मारण्याच्या प्रयत्नात ऋतुराज ( १५) झेलबाद झाला. चेन्नईला ६२ धावांवर पहिला धक्का बसला. पण, संजूने दमदार खेळ करताना CSK कडून पहिले अर्धशतक पूर्ण केले. ५२ धावांवर असताना संजूचा झेल सुटला. त्याआधी लोकेश राहुलने रन आऊटची संधीही गमावली. चेन्नईने १० षटकांत १ बाद ८८ धावा केल्या. कुलदीप यादवने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर आयुषचा रिटर्न कॅच टाकला.. संजू व आयुष ही जोडी मैदानावर चांगलीच जमली होती आणि ३२ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी त्यांनी पूर्ण केली. आयुषने दिल्लीचा यशस्वी गोलंदाज लुंगी एनगिडीचा चांगला समाचार घेताना चौकार-षटकार खेचले. २०२३ नंतर चेन्नईने पहिल्या दोन विकेटसाठी प्रथमच दोन ५०+ धावांची भागीदारी केली. तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीविरुद्धच दिल्लीमध्ये अशी सुरुवात झाली होती. आयुषने २७ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि तेही खणखणीत षटकार मारून. .१९ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ५०+ धावांच्या खेळीत वैभव सूर्यवंशी ( ४) अव्वल आहे आणि आयुषने आज ( ३) पृश्वी शॉ ( २) याला मागे सोडले. संजूनेही पुल श़ॉटवर षटकार खेचला आणि ट्वेंटी-२०तील हा त्याचा ४०० वा षटकार ठरला. १५ व्या षटकानंतर DC च्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि CSK च्या धावांचा ओघ आटवला. त्यामुळेच आयुषला १७.३ षटकात रिटायर्ड आऊट केले. त्याने ३६ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकारांसह ५९ धावा केल्या. संजूने ५२ चेंडूंत शतक पूर्ण केल. त्यात त्याने १४ चौकार व ३ षटकार खेचले.. हे त्याचे चौथे शतक ठरले आणि त्याचे वेगवान शतक ठरले. चेन्नईने २ बाद २१२ धावा केल्या आणि संजू ५६ चेंडूंत १५ चौकार व ४ षटकारांसह ११५ धावांवर नाबाद राहिला..Sanju Samson's century in IPL102 (63) विरुद्ध RPS, पुणे, 2017102* (55) विरुद्ध SRH, हैदराबाद, 2019119 (63) विरुद्ध PBKS, वानखेडे, 2021102* (52) विरुद्ध DC, चेन्नई, 2026IPL मध्ये DC विरुद्ध CSK च्या फलंदाजाने केलेले हे दुसरे शतक आहे; यापूर्वी 2012 च्या पात्रता सामन्यात (Qualifying match) याच मैदानावर मुरली विजयने 113 (58) धावांची खेळी केली होती.२०१९ नंतर चेन्नई सुपर किंग्सकडून झालेले हे पहिले शतक ठरले. CSK साठी शेवटचे शतक ऋतुराज गायकवाडने झळकावले होते..