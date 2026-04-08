IPL 2026 : खळबळ!दिल्ली-गुजरात मॅच सुरू अन् अरुण जेटली स्टेडियमच्या गेटजवळ सापडली संशयास्पद बॅग, यंत्रणा सतर्क; काय होत त्यात?

what was inside suspicious bag IPL match? दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू असलेल्या इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ सामन्यादरम्यान गेट क्रमांक १७ च्या बाहेर एक संशयास्पद बॅग आढळून आली. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला आणि सुरक्षा यंत्रणा तत्काळ सतर्क झाली आणि परिसर सील करण्यात आला. दिल्ली पोलिसांनी या रहस्यमय बॅगेत काय आहे, याचा तपास सुरू केला. पोलिसांचे पथक बॉम्ब निकामी पथकाच्या टीमसोबत घटनास्थळी पोहोचले..गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करताना ४ बाद २१० धावा केल्या. शुभमन गिल, जॉस बटलर व वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अर्धशतकं झळकावली. बटलर २७ चेंडूंत ३ चौकार व ५ षटकारांनी ५२ धावांची खेळी केली. गिलनेही ४५ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ७० धावा कुटल्या. सुंदरने ३२ चेंडूंत ५५ धावांची खेळी करताना ६ चौकार व २ षटकार खेचले..IPL 2026 New Rule: आयपीएलने खेळाडूंसाठी आणला नवा नियम! ज्याचं नाव, त्यालाच परवानगी... नव्या नियमाने फ्रँचायझींमध्ये गोंधळ.गुजरातने पॉवर प्लेमध्ये ११.३३ च्या सरासरीने धावा कुटल्या, परंतु ७ ते १५ ( १०.३३) आणि १६ ते २० ( ९.८) षटकांत त्यांची सरासरी घसरली. दिल्लीच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले. प्रत्युत्तरात पथूम निसंका आणि लोकेश राहुल यांनी दिल्ली कॅपिटल्सला दमदार सुरुवात करून दिली. निसंका बाद झाल्यानंतर दिल्लीचा डाव गडगडला. राशीद खानने तीन विकेट्स घेतल्या आणि दिल्लीला बॅकफूटवर फेकले आहे..बॅगेत काय सापडले?बॅग तपासल्यावर त्यात कपड्यांव्यतिरिक्त दुसरे काहीही नसल्याचे आढळून आले, असे पोलिसांनी सांगितले. "कोणीतरी सामना बघायला जात असताना गेट क्रमांक १७ च्या बाहेर बॅग विसरले," असे अधिकाऱ्याने सांगितले.