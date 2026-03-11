Cricket

IPL 2026 Schedule: मुंबई इ़ंडियन्ससाठी 'हे' वेळापत्रक लकी ठरणार! २०१९ नंतर जुळून आलाय योगायोग, सहावी ट्रॉफी आपलीच

Why IPL 2026 schedule could be lucky for Mumbai Indians? आयपीएल २०२६ च्या वेळापत्रकात मुंबई इंडियन्स चाहत्यांसाठी एक खास योगायोग समोर आला आहे. तब्बल सात वर्षांनंतर मुंबई इंडियन्स आपल्या मोहिमेची सुरुवात घरच्या Wankhede Stadium वरून करणार आहेत.
MUMBAI INDIANS GET LUCKY HOME START AFTER 2019, SIXTH TROPHY HOPES RISE

Swadesh Ghanekar
Mumbai Indians 2019 season start comparison IPL 2026? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक बुधवारी जाहीर केले. २८ मार्च ते १२ एप्रिल या कालावधीत आयपीएलचा पहिला टप्पा पार पडेल आणि त्यात एकूण २० सामने खेळवले जातील. या काळात तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.

