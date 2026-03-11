IPL 2026 Schedule: मुंबई इ़ंडियन्ससाठी 'हे' वेळापत्रक लकी ठरणार! २०१९ नंतर जुळून आलाय योगायोग, सहावी ट्रॉफी आपलीच

Mumbai Indians 2019 season start comparison IPL 2026? भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक बुधवारी जाहीर केले. २८ मार्च ते १२ एप्रिल या कालावधीत आयपीएलचा पहिला टप्पा पार पडेल आणि त्यात एकूण २० सामने खेळवले जातील. या काळात तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले जाईल..आयपीएलच्या १९ व्या आवृत्तीची सुरुवात गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात बंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. एकूण २० सामने १० ठिकाणी खेळवले जातील, यामध्ये बंगळुरू, मुंबई, गुवाहाटी, न्यू चंदीगड, लखनौ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद आणि हैदराबाद या शहरांचा समावेश आहे..Mumbai Indians IPL 2026 Schedule: मुंबई इंडियन्स घरच्या मैदानावर फक्त दोन सामने खेळणार; जाणून घ्या RCB, RR, KKR अन् DC ला केव्हा व कुठे भिडणार .या कालावधीत चार डबल-हेडर सामने होतील, दुपारचे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ०३:३० वाजता आणि संध्याकाळचे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ०७:३० वाजता सुरू होतील. पहिला डबल-हेडर सामना ४ एप्रिल २०२६ रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात दुपारी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सामना होईल, त्यानंतर गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सामना करतील.राजस्थान रॉयल्स त्यांच्या घरच्या मोहिमेची सुरुवात गुवाहाटी येथे करेल जिथे ते चेन्नई सुपर किंग्ज आणि मुंबई इंडियन्सचा सामना करतील. दरम्यान, पंजाब किंग्ज त्यांचे सुरुवातीचे घरचे सामने न्यू चंदीगडमधील पीसीए स्टेडियमवर खेळतील..मुंबई इंडियन्सची जेतेपदं - २०१३, २०१५, २०१७, २०१९, २०२०-२१मुंबई इंडियन्स रविवारी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्सशी भिडतील. २०१९ नंतर मुंबई इंडियन्स प्रथमच आपल्या कॅम्पेनची सुरुवात घऱच्या मैदानावरून करणार आहे.२०१९ मध्ये मुंबई इंडियन्सने त्यांचा पहिला सामना घरच्या मैदानावर दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळला होता. त्यात दिल्लीने ३७ धावांनी बाजी मारली होती, परंतु त्या पर्वाचे जेतेपद मुंबई इंडियन्सने पटकावले होते. हा योगायोग यंदाही जुळून आला आहे आणि त्यामुळे हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा हा संघ सहावे जेतेपद नक्की पटकावेल, अशी चाहत्यांना आशा आहे..IPL 2026 Schedule Announced : आयपीएलच्या १९व्या पर्वाचे वेळापत्रक जाहीर; RCB vs SRH यांच्यात सलामी; पहिल्या २० सामन्यांचं टाईमटेबल.मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिन्झ, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), नमन धीर, मिचेल सँटेनर, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकूर, राज बावा, शेरफेन रुदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघू शर्मा, अल्हा गजहनफर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझहार, दानिश मालेवार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.