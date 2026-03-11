IPL ची 'गुगली'! RCB चा पहिला सामना चिन्नास्वामीवर होईल, असे BCCI ने जाहीर केले खरे; पण, तिथे होईलच याची खात्री नाही

M Chinnaswamy Stadium inspection before IPL 2026 matches: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक बीसीसीआयने बुधवारी जाहीर केले. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB ) २८ मार्च रोजी सलामीच्या लढतीत सनरायझर्स हैदराबादचा ( SRH) सामना करणार आहे. बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या निवेदनात हा सामना बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होईल, असे लिहिले आहे. पण, त्याच निवेदनाच्या शेवटी त्यांनी एक NOTE दिली आहे आणि ती बंगळुरूच्या चाहत्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे वेळापत्रकात जरी RCB च्या लढती एम चिन्नास्वामीवर दिसत असल्या तरी त्या तिथे होतीलच याची खात्री नाही, असे त्या NOTE वरून समजतेय..रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १७ वर्षांच्या प्रयत्नानंतर मागील पर्वात आयपीएल जेतेपदाची ट्रॉफी जिंकली. त्यामुळे फॅन्सना गगन ठेंगणे वाटू लागले होते आणि त्यांचा हाच आनंद फ्रँचायझीच्या अंगलट आला होता. पहिल्या आयपीएल जेतेपदाचा जल्लोष करण्यासाठी RCB ने एम चिन्नास्वामीवर सोहळा आयोजित केला होता, खेळाडूंची ओपन बसमधून मिरवणुकही होणार होती. पण, चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरी झाली आणि ११ जणांना प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सामने घेण्यास मनाई केली गेली..IPL 2026 Full Schedule : आयपीएलच्या पहिल्या २० सामन्यांत CSK, RCB, MI, PBKS, GT, LSG, RR, SRH, KKR, DC यांच्या वाट्याला किती सामने? संपूर्ण वेळापत्रक एका क्लिकवर.महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेचे सामनेही चिन्नास्वामी स्टेडियमवरून दुसरीकडे हलवण्यात आले होते. पण, आता कर्नाटक क्रिकेट संघटनेने आयपीएल सामन्यांसाठी मंजूरी मिळवली आणि त्यानंतर RCB ने त्यांच्या सोशल मीडियावर पाच सामने बंगळुरूत होतील व ३ रायपूर येथे असे जाहीर केले. मात्र, त्यात आता एक ट्विस्ट आला आहे..आयपीएलची गुगली...बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या आयपीएल (IPL 2026) सामन्यांबाबत एक महत्त्वाची तांत्रिक अपडेट समोर आली आहे. कर्नाटक सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या मंजुरीनंतरच येथील चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सामने खेळवले जाणार आहेत. १३ मार्च २०२६ रोजी तज्ज्ञ समितीची एक महत्त्वाची बैठक आणि स्टेडियमची पाहणी होणार आहे. सामन्याच्या दिवशी ज्या प्रकारची गर्दी आणि व्यवस्था असते, त्याची तालीम (mock drill) या दिवशी घेतली जाईल. स्टेडियमची सुरक्षितता, आपत्कालीन व्यवस्था आणि सामन्याच्या आयोजनासाठी असलेली एकूण सज्जता तपासणे हा या पाहणीचा मुख्य उद्देश आहे.या पाहणीच्या अहवालानंतरच बंगळुरूमधील सामन्यांच्या आयोजनावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.