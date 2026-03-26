IPL 2026 Second Phase Schedule: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या पुढील ५० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर, १३ एप्रिल ते २४ मे रोजी रंगणार सामने

IPL 2026 second phase full schedule matches list venues India: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI ) आज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026 ) २०२६ च्या दुसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केले. लीग टप्प्यातील पुढील ५० सामने १३ एप्रिल ते २४ मे २०२६ या कालावधीत भारतातील १२ ठिकाणी खेळले जातील. दुसऱ्या टप्प्यातील सामने बंगळूर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनौ, जयपूर, धर्मशाला, रायपूर आणि नवीन चंदीगड येथे आयोजित केले जातील..बीसीसीआयने पूर्वी २८ मार्च ते १२ एप्रिल पर्यंतच्या २० सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. आता त्यात ५० सामन्यांचे वेळापत्रक समोर आले आहे. प्लेऑफमधील स्थानासाठी संघ विविध ठिकाणी स्पर्धा करतील आणि लीग टप्प्याच्या उत्तरार्धात ही शर्यत अधिक तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे. १३ एप्रिल २०२६ रोजी हैदराबादमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यातील सामन्याने स्पर्धेला पुन्हा सुरुवात होईल..दुसऱ्या टप्प्यात आठ डबल-हेडर सामने होतील. पंजाब किंग्स आपले घरचे सामने न्यू चंदीगड आणि धर्मशाला येथे खेळेल, ज्यात या टप्प्यात ध्रमशाला येथील तीन सामन्यांचा समावेश आहे. राजस्थान रॉयल्स जयपूरमध्ये चार घरचे सामने खेळेल, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु बंगळूरुमध्ये तीन आणि रायपूरमध्ये दोन घरचे सामने खेळेल.. इंडियन प्रीमिअर लीगच्या १९व्या पर्वाला २८ मार्चपासून सुरूवात होत आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू जेतेपदाचा बचाव करण्यासाठी सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करणार आहे आणि बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. हा सामना सुरू होण्यापूर्वी उद्घाटन सोहळा होणार नसल्याचे BCCI ने जाहीर केले. ."मागच्या वर्षी ही भयंकर घटना घडली, त्यामुळे यंदाच्या आयपीएलचा उद्घाटन सोहळा होणार नाही. बीसीसीआय कोणताही सांस्कृतिक किंवा मनोरंजनाचा कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. ४ जून २०२५ रोजी झालेल्या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या ११ जणांना श्रद्धांजली म्हणून हा निर्णय घेतला जाणार आहे," असे सचिवांनी सांगितले.