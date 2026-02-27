Cricket

IPL 2026 Date Change : इंडियन प्रीमिअर लीग २६ मार्च ऐवजी 'या' तारखेला सुरू होणार; जाणून घ्या त्यामागचं महत्त्वाचं कारण...

IPL 2026 revised timetable and final date: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ हंगामाची सुरुवात नव्या तारखेत होण्याची शक्यता आहे. BCCIकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी नवीन तारीख समोर आली आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Why IPL 2026 start date is postponed? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वाच्या तारखेत बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) आयपीएल २०२६ ची सुरूवात दोन दिवसाच्या विलंबाने करण्याची शक्यता बळावली आहे. अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी आयपीएल २०२६ ला २८ मार्च किंवा २९ मार्चपासून सुरूवात होणार आहे. येत्या आठवड्यात याबाबतची घोषणा करण्यात येईल.

