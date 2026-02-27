IPL 2026 Date Change : इंडियन प्रीमिअर लीग २६ मार्च ऐवजी 'या' तारखेला सुरू होणार; जाणून घ्या त्यामागचं महत्त्वाचं कारण...

Why IPL 2026 start date is postponed? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वाच्या तारखेत बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) आयपीएल २०२६ ची सुरूवात दोन दिवसाच्या विलंबाने करण्याची शक्यता बळावली आहे. अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी आयपीएल २०२६ ला २८ मार्च किंवा २९ मार्चपासून सुरूवात होणार आहे. येत्या आठवड्यात याबाबतची घोषणा करण्यात येईल..बीसीसीआयने यापूर्वी आयपीएल २०२६ ला २६ मार्चपासून सुरूवात होईल असे जाहीर केले होते. अबुधाबी येथे पार पडलेल्या लिलावादरम्यान २६ मार्चला सुरूवात आणि ३१ मे रोजी फायनल होणार असल्याचे फ्रँचायझींना कळवले गेले होते. आता सुरुवातीची तारीख बदलल्याने फायनलही पुढे ढकलली जाईल असा अंदाज आहे, परंतु त्याबाबत अद्याप चर्चा करण्यात आलेली नाही..IPL 2026 Updates: रिषभ पंतच्या लखनौ सुपर जायंट्सने आयपीएलपूर्वी घेतला मोठा निर्णय; संघाचा चेहरामोहरा बदलणारी घोषणा video .आयपीएल फ्रँचायझींना अद्याप औपचारिक माहिती देण्यात आलेली नाही, परंतु आयपीएल संघांमध्ये हे पर्व थोडेसे पुढे ढकलण्याची अनौपचारिक चर्चा सुरू आहे. बीसीसीआयने आतापर्यंत आयपीएल हंगामाचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका येत आहेत आणि काही शहरांमध्ये या हंगामाच्या तारखा व निवडणुकीच्या तारखा एकत्रित येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेळापत्रक अद्याप जाहीर केलेले नाही..भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर करण्याची मूळ योजना होती. पण, आता हातात फार कमी वेळ राहिला आहे आणि फ्रँचायझी Bcciवर दबाव वाढवत आहेत. त्यामुळे बोर्ड सुरुवातीला एका टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर करेल आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर करेल..IPL 2026 पूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सला धक्का! १४.२० कोटींचा फलंदाज मॅच सुरू असताना अचानक जमिनीवर कोसळला, झाली गर्दी अन्... Video.२०१९ मध्ये देशात सार्वत्रिक निवडणुका असताना अशीच योजना आखण्यात आली होती. निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखा कधी जाहीर करेल हे अद्याप स्पष्ट नाही, परंतु असे संकेत आहेत की बीसीसीआय मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात काही प्रमाणात तात्पुरते वेळापत्रक जाहीर करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.