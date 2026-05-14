PBKS vs MI Live : शार्दूल ठाकूरची 'स्टम्प' तोड गोलंदाजी! पंजाबने ३३ धावांत गमावले ६ फलंदाज; 'लॉर्ड'च्या ४ विकेट्सने फिरली मॅच Video

Punjab Kings vs Mumbai Indians Marathi Updates : शार्दूल ठाकूरने ( Shardul Thakur) त्याच्या पहिल्या षटकात १५ धावा खाल्ल्यानंतर केलेले कमबॅक अविश्वसनीय होते. पंजाब किंग्सच्या फलंदाजांकडून चोप मिळाल्यानंतर जसप्रीत बुमराहने शार्दूलला थांबवले. पण, प्रभसिमरन सिंग व कूपर कॉनली ही सेट जोडी तोडण्यासाठी १२ व्या षटकात शार्दूलला बोलावले गेले. त्यानंतर पुढील तीन षटकांत त्याने चार विकेट्स घेऊन मुंबई इंडियन्ससाठी सामना फिरवला. मात्र, शेवटच्या तीन षटकांत पंजाबने केलेले पुनरागमन सर्वांना चकित करणारे ठरले आणि त्यांनी मुंबईसमोर आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली..अर्धशतकवीर प्रभसिमरन सिंगला माघारी पाठवल्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरचा अप्रतिम चेंडूवर त्रिफळा उडवला. त्यानंतर मार्को यान्सेन व सूर्यांश शेडगे यांनाही गुडघे टेकायला लावले. त्याला पाहून राज बावा व कॉर्बिन बॉश यांनीही धक्के दिले आणि पंजाबने १ बाद १०७ वरून १४० धावांवर्यंत ६ फलंदाज गमावले..PBKS ला सलग चार सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला, तरीही त्यांच्या कामगिरीत काही सुधारणा पाहायला मिळाली नाही. MI च्या गोलंदाजांसमोर त्यांना अपेक्षित आक्रमक सुरुवात करताच आली नाही. प्रियांश आर्य ( २२) व प्रभसिमरन सिंग ही जोडी ५.३ षटकं खेळूनही ५० धावा करू शकली. दीपक चहरने सहाव्या षटकात प्रियांशचा त्रिफळा उडवला. प्रभसिमरनला दोन झेल सुटल्यामुळे जीवदान मिळाले आणि त्याने त्याचा फायदा उचलून ३२ चेंडूंत ६ चौकार व ४ षटकारांसह ५७ धावांची खेळी केली. पण, शार्दूल ठाकूरने टाकलेल्या १२ व्या षटकानंतर चित्र पुन्हा बदलले..शार्दूलने १२ व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर प्रभसिमरला झेलबाद केले, त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर कर्णधार श्रेयस अय्यरचा ( ४) त्रिफळा उडवला. हे कमी होतं की काय, राज बावाने पुढच्या षटकात सेट फलंदाज कूपर कॉनलीची ( २१) त्रिफळा उडवला. ८ चेंडूंत पंजाबने ३ मोठे फलंदाज गमावले. शार्दूलने त्याच्या पुढच्या षटकात सूर्यांश शेडगेला ( ८) झेलबाद झेले, राज बावाने अफलातून झेल घेतला. शार्दूलला पाहून कॉर्बिन बॉशही पेटला आमि त्याने शशांक सिंगला ( २) पायचीत केले. १ बाद १०७ वरून पंजाबची गाडी ६ बाद १३५ धावा, अशी घसरली..शार्दूल काही थांबायला तयार नव्हता आणि त्याने कमी टप्प्याचा चेंडू टाकून मार्को यासन्सेनचाही ( २) त्रिफळा उडवला... शार्दूलने त्याची स्पेल ४-०-३९-४ अशी संपवली. आयपीएलच्या पर्वातील पहिलाच सामना खेळणाऱ्या अझमतुल्लाह ओमारझईने १७ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकार खेचून ३८ धावांची खेळी करताना पंजाबसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. चहने टाकलेल्या १८व्या षटकात १९ धावा चोपल्या आणि हे या सामन्यातील महागडे षटक ठरले. चहरने ३६ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. ओमारझईने दिलेले बळ पंजाबच्या कामी आले आणि झेव्हियर बार्टलेट ( १८) व विष्णू विनोद ( १५) यांनी २२ धावा कुटल्या. पंजाबने ८ बाद २०० धावांपर्यंत मजल मारली.