IPL 2026 : क्रिकेटच्या मैदानावर मोठी दुर्घटना, युवा खेळाडूला गंभीर दुखापत, रक्तबंबाळ अवस्थेत हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले... Video

What happened in DC practice session injury incident? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात सामना सुरू आहे. त्याचवेळी नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स शनिवारी पंजाब किंग्सविरुद्ध होणाऱ्या लढतीसाठी कसून सराव करतोय. पण, दिल्ली कॅपिटल्सच्या या सराव सत्रात धक्कादायक घटना घडली. DC चा एक खेळाडू गंभीर जखमी झाला, रक्तबंबाळ अवस्थेत त्याला स्ट्रेचरवर झोपवून अॅम्ब्यूलन्समध्ये बसवण्यात आले आणि तेथून हॉस्पिटलमध्ये तातडीने नेण्यात आले..दिल्लीची IPL 2026 मधील वाटचाल चढ उतारांची राहिली आहे, त्यात या संघाला दुखापतीनेही त्रास दिला आहे. बेन डकेटने वैयक्तिक कारणांमुळे स्पर्धेतूनच माघार घेतली आहे आणि त्याच्या जागी १९ वर्षीय रेहान अहमदची निवड केली गेली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा स्टार गोलंदाज मिचेल स्टार खांद्याच्या आणि कोपऱ्याच्या दुखापतीमुळे सुरुवातीच्या सामन्यांना मुकला आहे. तो केव्हा परत येईल, याची अद्याप स्पष्टता नाही. त्यात या संघाला आज आणखी एक धक्का बसला.."ऐ, पार्टनर, आज सेलिब्रेशन तो बनता है!" विनोद कांबळी शिवाजी पार्क मैदानावर पोहोचला, सचिन तेंडुलकरच्या वाढदिवशी दिलं सरप्राईज Video .अक्षर पटेलच्या नेतृ्त्वाखाली खेळणाऱ्या या संघाने आयपीएलच्या १९व्या पर्वात आतापर्यंत ६ सामन्यांत तीन विजय मिळवले आहेत आणि ते सहाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना शनिवारी टेबल टॉपर पंजाब किंग्सचा सामना करावा लागणार आहे. PBKS ने ६ पैकी ५ सामने जिंकले आहेत, तर KKR विरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला. त्यामुळे आयपीएल २०२६ मध्ये पंजाब हा एकमेव अपराजित संघ आहे. अशात दिल्लीला शुक्रवारी सराव सत्रात धक्का बसला..DC च्या सराव सत्रात युवा खेळाडूच्या चेहऱ्यावर जोरात चेंडू आदळला आणि रक्त वाहू लागलं. वैद्यकिय टीमने तातडीने त्याच्याकडे धाव घेत प्राथमिक उपचार केले. हा युवा खेळाडू वेदनेने विव्हळत होता आणि त्याला स्ट्रेचरवर बसवण्यात आले. त्याच्या चेहऱ्यावरील रक्त पुसले गेले. तातडीने रुग्णवाहिका बोलावली गेली आणि त्या खेळाडूला हॉस्पिटलमध्ये स्कॅनसाठी पाठवण्यात आले आहे. हा खेळाडू कोण होता, हे Viral Video मध्ये स्पष्ट दिसत नाही.