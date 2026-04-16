Cricket

MI vs PBKS Live: खतरनाक थ्रो! श्रेयस अय्यरने 'चेंडू' वेगाने फेकला, पंजाबच्या खेळाडूच्या डोक्यावर आदळला... सोडावं लागलं मैदान

Shreyas Iyer throw hits Shashank Singh head IPL 2026 : आयपीएल २०२६ मधील Mumbai Indians विरुद्ध Punjab Kings सामन्यात एक धक्कादायक प्रसंग घडला. पंजाबचा फलंदाज शशांक सिंग हा कर्णधार श्रेयस अय्यर याच्या जोरदार थ्रोमुळे जखमी झाला. श्रेयरस अय्यरने चेंडू वेगाने फेकला असताना, शशांक सिंग बॅकअप घेत असताना चेंडू अनपेक्षितरीत्या उडाला आणि थेट त्याच्या डोक्यावर आदळला.
Shreyas Iyer’s throw hits Shashank Singh on the head

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai Indians vs Punjab Kings Cricket Updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सवर वर्चस्व गाजवलेले दिसतेय.. युझवेंद्र चहलने पाचव्या षटकात नमन धीरचा सोपा झेल टाकला नसता, तर मुंबईचा संघ आणखी अडचणीत सापडला असता. पंजाब किंग्सने ७ षटकांत २ धक्के देताना मुंबईला ६७ धावांपर्यंत मजल मारू दिली आहे. पण, या सामन्यात पंजाबला धक्का दिला आणि शशांक सिंग ( Shashank Singh) जखमी होऊन मैदानाबाहेर गेला.

