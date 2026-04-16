MI vs PBKS Live: खतरनाक थ्रो! श्रेयस अय्यरने 'चेंडू' वेगाने फेकला, पंजाबच्या खेळाडूच्या डोक्यावर आदळला... सोडावं लागलं मैदान

Mumbai Indians vs Punjab Kings Cricket Updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये पंजाब किंग्सने मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सवर वर्चस्व गाजवलेले दिसतेय.. युझवेंद्र चहलने पाचव्या षटकात नमन धीरचा सोपा झेल टाकला नसता, तर मुंबईचा संघ आणखी अडचणीत सापडला असता. पंजाब किंग्सने ७ षटकांत २ धक्के देताना मुंबईला ६७ धावांपर्यंत मजल मारू दिली आहे. पण, या सामन्यात पंजाबला धक्का दिला आणि शशांक सिंग ( Shashank Singh) जखमी होऊन मैदानाबाहेर गेला. .मुंबई इंडियन्स आज रोहित शर्माशिवाय मैदानावर उतरला. क्विंटन डी कॉक आणि रायन रिकेल्टन यांच्यावर सलामीची जबाबदारी होती, परंतु अर्शदीप सिंगने तिसऱ्या षटकात पंजाब किंग्सला पहिले यश मिळवून दिले. रायन २ धावांवर झेलबाद झाला, तेच पुढच्याच चेंडूवर सूर्यकुमार यादवला गोल्डन डकवर माघारी पाठवले. युझवेंद्र चहलने सुरेख झेल टिपला. मात्र, याच युझीने पाचव्या षटकात नमन धीरचा सोपा झेल टाकला. मुंबईचा संघात क्विंटनचे पुनरागम झाले, तर आजारी मिचेल सँटनरच्या जागी अष्टपैलू मयंक रावतला पदार्पणाची संधी दिली गेली..पुढच्या षटकात श्रेयस अय्यरने क्विंटनला रन आऊटची आयती चालून आलेली संधी गमावली. अर्शदीपने दोन विकेटसह आयपीएलमध्ये बळींचे शतक पूर्ण केले आणि पंजाबकडून असा पराक्रम करणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला. आयपीएलमध्ये पाच डावखुऱ्या जलदगती गोलंदाजांना १०० हून अधिक विकेट्स घेता आल्या आहेत. ट्रेंट बोल्ट ( १४४), जयदेव उनाडकट ( ११४), आशिष नेहरा ( १०६), झहीर खान ( १०२) आणि अर्शदीप ( १००*) हे ते पाच गोलंदाज आहेत. मागील ११ आयपीएल सामन्यांतील अर्शदीपची ही पॉवर प्लेमधील पहिली विकेट आहे..श्रेयसचा चुकलेला डायरेक्ट हिट शशांकच्या डोक्यावर आदळला.. चेंडू अडवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या शशांकच्या जवळ चेंडूने अचानक उसळी घेतली आणि तो त्याच्या डोक्यावर आदळला. त्यानंतर फिजीओ मैदानावर पळत आले आणि बर्फाचा शेक दिला. पण, शशांकने मैदान सोडणे योग्य समजले..Who is Mayank Rawat? ३८ six, ३२ fours, ४०८ धावांची खेळी; मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात 'धाकड' खेळाडूचे पदार्पण, आज मैदान गाजवणार.Mumbai Indians: क्विंटन डी कॉक, रायन रिकेल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शेरफाने रदरफर्ड, नमन धीर, मयांक रावत, शार्दूल ठाकूर, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहरPunjab Kings : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग, कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को यान्सेन, झेव्हियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.